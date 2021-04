La firma de moda Bimba y Lola cumple 16 años con presencia en 32 países

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La firma de moda española Bimba y Lola celebra este año su 16 aniversario con presencia en 32 países a través de sus tiendas y página web, según ha informado la enseña en un comunicado.

En concreto, la compañía, fundada en 2005 por Uxía y María Domínguez, inicia la celebración de este año tan especial con la instalación de una lona en un edificio con el lema 'From Vigo to the world' para compartir con todo el mundo este acontecimiento.

El 2021 también será un ejercicio en el que la firma textil trabajará para seguir construyendo una marca global a través de la inversión, la expansión internacional, el lanzamiento de una nueva plataforma digital y el desarrollo del equipo.

Bimba y Lola cerró su ejercicio fiscal 2020 el pasado 28 de febrero, marcado por la crisis sanitaria del coronavirus, con una caída del 27,4% de la ventas, hasta alcanzar los 164,8 millones de euros.

No obstante, la enseña precisó que redujo sus ventas un 17,3% en el segundo semestre del año fiscal frente al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, la firma de moda disparó sus ventas 'online' un 66% en el ejercicio, representando ya el 34% de los ingresos totales. En cuanto a las ventas internacionales, estas evolucionaron en línea con las nacionales y contribuyeron un 32% de la cifra total del grupo.

En la actualidad, Bimba y Lola cuenta con 270 puntos de venta en 16 países, además de estar presente en 32 mercados internacionales a través de su tienda 'online'.