First Republic Bank se hunde más de un 60% por el temor al contagio de SVB

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La intervención el pasado viernes del Silicon Valley Bank (SVB) y el cierre este domingo del Signature Bank, además de las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses no han logrado por el momento calmar los nervios de los inversores, que castigaban nuevamente con fuertes caídas al sector financiero, con particular dureza en casos como el First Republic Bank y pequeños bancos regionales.

De este modo, las acciones del banco con sede en San Francisco llegaban a ceder más de un 78% tras la apertura de Wall Street después de que la elevada volatilidad complicase la negociación de los títulos de la entidad, que reducía algo la sangría con el paso de las horas y se dejaba 'sólo' un 65% al encaminarse hacia la media sesión.

En un comunicado publicado este domingo, First Republic Bank aseguraba haber mejorado y diversificado aún más su posición financiera a través del acceso a liquidez adicional proporcionado por la Reserva Federal y a través de JPMorgan Chase.

De este modo, la entidad estimaba en más de 70.000 millones de dólares (65.748 millones de euros) la liquidez total disponible y no utilizada para financiar operaciones sin contar que el banco es elegible para recibir fondos bajo el nuevo programa de la Fed.

"Las posiciones de capital y liquidez de First Republic son muy sólidas y su capital se mantiene muy por encima del umbral regulatorio para bancos bien capitalizados", aseguraban este domingo Jim Herbert, fundador y presidente ejecutivo, y Mike Roffler, consejero delegado y presidente de First Republic Bank.

Además del desplome de este banco, otras pequeñas entidades sufrían el temor al contagio y veían caer con fuerza su cotización, incluyendo PacWest (-26,56%), Zions Bancorp (-24,02%), KeyCorp (-27,09%) y Western Alliance (-59,38%).

De su lado, los principales bancos de Estados Unidos también cotizaban a la baja este lunes, aunque con menor volatilidad que las entidades de menor magnitud.

De esta manera, Wells Fargo bajaba un 4,95%, Citigroup un 6,23% y Bank of America un 2,54%, mientras que Goldman Sachs caía algo más de un 2%, Morgan Stanley un 1,39% y JP Morgan bajaba un 0,95%.