El fiscal de Cantabria sube dos años la pena para dos acusados de violar a una chica por la ley del 'solo sí'

Pide 8 años para el hombre, acusado de violar a la hija de su pareja, y 10 para la madre de ésta por no auxiliarla

La Fiscalía ha elevado en dos años su petición de cárcel para dos acusados de la violación de una joven en Santander en noviembre de 2021, por la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí', que unifica los delitos de abuso y agresión sexual.

En el juicio, desarrollado ayer y hoy en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, estaban acusados de la violación un hombre, que era pareja de la madre de la presunta víctima, y también la propia madre por, supuestamente, no socorrerla.

A él, la Fiscalía y la acusación particular le consideraban el autor material de la violación y a ella autora del mismo delito en comisión por omisión.

Inicialmente, la Fiscalía y también la acusación particular pedían seis años de cárcel para el hombre, en prisión provisional, y ocho para la madre de la chica al concurrir en este último caso la agravante de parentesco.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha elevado este jueves la petición de pena para ambos al variar la calificación del delito, ya que antes se consideraba abuso sexual y ahora agresión, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Estas mismas fuentes han recordado que con la ley del 'solo sí es sí' --denominada formalmente Ley de Garantías de la Libertad Sexual--, en vigor desde el 7 de octubre-- los dos delitos se unifican en un solo tipo, la agresión, y también se modifican las penas.

De esta forma, la Fiscalía ha pedido 8 años para el hombre y 10 para la madre de la chica, a lo que la acusación particular se ha adherido.

Los hechos que se enjuician ocurrieron en la madrugada del 25 de noviembre de 2021, cuando la pareja recogió a la hija biológica de la mujer que venía de Logroño a pasar unos días con ella a Santander.

Tras estar en varios locales de la ciudad consumiendo alcohol se dirigieron al hostal que la joven había reservado para alojarse. Allí accedieron los tres y fue allí donde presuntamente se cometió la agresión sexual.

En la jornada de ayer, el hombre acusado afirmó que había mantenido una relación sexual sin penetración con la chica, pero "con consentimiento", en un momento en el que la madre de ésta se había ausentado de la habitación.

La madre de la chica supuestamente violada también aseguró que había salido de la habitación y que cuando entró les sorprendió en la cama y afirmó que ambos le admitieron que habían mantenido la relación.

Sin embargo, la víctima afirmó que había sido forzada cuando el hombre, aprovechando que ella se había tumbado en la cama al sentirse "mareada", le había quitado las medias, el calzado y la ropa interior, se había puesto encima de ella y la había penetrado, mientras ella intentaba zafarse.

Además, aseguró que, en el momento de la agresión, estaba presente su madre, a la que pidió ayuda sin éxito. De hecho, afirmó que el hombre se turnaba para penetrarla a ella y a su madre.

En un momento dado, la víctima logró levantarse y salir de la habitación y del hostal para pedir ayuda, llamando al telefonillo de una vivienda próxima. La pareja que vivía allí llamaron a la Policía y, a la llegada de los agentes, ella les explicó que la habían violado.

Los agentes que declararon en el juicio corroboraron que, a su llegada, la chica solo acertaba a decir "ese negro --el acusado era de raza negra-- me ha violado", aunque en ese momento no sabían a quién se refería porque el acusado no estaba allí.

En ese momento, llegó la madre de la chica, que les explicó que habían estado tomando copas y que su hija estaba "un poco confundida y no había pasado nada". Sin embargo, a los agentes, viendo el estado de la chica, "algo no les cuadraba" y tenían que la sensación estaba intentando "quitar hierro" al asunto y "tapar" a su pareja.

Los policías le preguntaron dónde estaba el hombre y la mujer les llevó a la habitación donde se encontraba el acusado y dos de ellos le detuvieron, mientras otro llevó a la chica al hospital.

En la jornada de hoy, han declarado varios peritos y, tras las conclusiones, el juicio ha quedado visto para sentencia.