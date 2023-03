El fiscal general del Estado confía en que la huelga de letrados se resuelva y se haga frente al "atasco"

SALAMANCA, 21 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mostrado su preocupación por "los efectos que pueda tener en los ciudadanos" la actual huelga de letrados de la Administración de Justicia, un conflicto que espera que "se resuelva" y, desde ese momento, se afronte "el atasco que ha podido producirse".

En un encuentro con los medios de comunicación, antes de asistir a una reunión de fiscales jefes provinciales de España en la Hospedería Fonseca de Salamanca, ha respondido afirmativamente a la pregunta de si se muestra preocupado por la situación de huelga.

"Ya sabe que las fiscalías no tenemos letrados de la Administración de Justicia, luego directamente no estamos concernidos, o afectados, no directamente, pero si en tanto en cuanto todo el trabajo de los letrados tiene reflejo en lo que entra y sale de las fiscalías y en atención a los ciudadanos", ha apuntado.

"Yo espero que se resuelva y espero que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo y, a partir de ahí, habrá que empezar a trabajar", ha dicho con el fin de "afrontar todo el atasco que ha podido producirse" y así "resolverlo de la mejor manera posible". "No me cabe duda de que se va a hacer", ha apostillado.