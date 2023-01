El fiscal general del Estado a los fiscales de Cataluña: "No hay que demonizar relacionarse con la Administración"

Considera que el Estado de Derecho no es solo separación de poderes, "también es colaboración de poderes"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado este martes a los nuevos fiscales destinados en Cataluña a que no "demonicen" relacionarse con las diferentes administraciones, tanto estatales como autonómicas, ya que aboga por la "colaboración" entre poderes y no solo por la "separación" de poderes.

Así se ha pronunciado en su discurso durante el acto de toma de posesión de los nuevos fiscales destinados a Cataluña, que ha presidido al lado del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos.

García Ortiz ha advertido a los nuevos fiscales: "Os vais a relacionar sin duda con la administración y no hay que demonizar relacionarse con la administración. El Estado de Derecho no es solo separación de poderes, también es colaboración de poderes".

"No podemos hacer nada si no tenemos medios materiales, no podemos hacer nada si no colaboramos en el ejercicio de nuestra función, no podemos hacer nada si no colaboramos con las instituciones, las autonómicas, las centrales, la representación de la Generalitat, del Estado, de las fuerzas de seguridad", ha continuado en su discurso.

En el acto han tomado posesión una decena de nuevos fiscales destinados en Cataluña y han asistido la delegada del Gobierno en Cataluña, Maria Eugènia Gay; la consellera de Justicia de la Generalitat, Gemma Ubasart; y el teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle.

También han asistido el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent; el jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña, Luis Fernando Pascual; el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, José Luis Tovar; el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez; y el inspector general del Ejército, Manuel Busquier.