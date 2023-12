El fiscal general se examinará la próxima semana en el Congreso, tras ser cuestionado por Supremo y el CGPJ

El mismo jueves 21 se ha fijado la comparecencia de Bolaños para explicar las líneas generales al frente de Justicia

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pasará examen la próxima semana en el Congreso tras ser confirmado por el Gobierno para la reelección pese a haber sido cuestionado en una sentencia del Tribunal Supremo por "desviación de poder" y haber recibido un informe negativo de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

García Ortiz fue designado para el puesto el 19 de julio de 2022, después de que Dolores Delgado anunciara su dimisión por razones de salud, y el nuevo Gobierno de coalición decidió proponerle para la reelección el pasado 28 de noviembre.

Ahora corresponde que el fiscal general pase examen de idoneidad en el Congreso y este miércoles la Comisión de Justicia, que preside el socialista Francisco Lucas, ha puesto fecha a esta convocatoria fijándola para el próximo 21 de diciembre, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

PP Y VOX RECHAZAN SU REELECCIÓN

Se prevé un debate tenso ya que el PP y Vox han rechazado la continuidad de Álvaro García Ortiz, cuya dimisión vienen reclamando en numerosas ocasiones, especialmente al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala en contra del criterio de la mayoría del Consejo Fiscal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo fue contundente al resolver que García Ortiz incurrió en una "desviación de poder" que calificó de "innegable" al ascender a Delgado por haber sido fiscal general del Estado. "Y ello no es, desde luego, el fin que el ordenamiento jurídico atribuye a la potestad de convocar y resolver vacantes en el empleo público, incluidas las plazas del Ministerio Fiscal", recalcó el alto tribunal.

Pero García Ortiz recibió después otro varapalo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que emitió un informe considerando que no es idóneo para repetir en el cargo, pese a que en 2022 sí lo avaló. Eso sí, no fue una opinión unánime, ya que el presidente interino y los vocales progresistas redactaron un voto particular discrepante.

TAN IDÓNEO COMO EN 2022

En todo caso, el PSOE y Sumar cuentan con hacer valer el apoyo de la mayoría que forman con sus socios de investidura para superar el examen de idoneidad en el Congreso, dado que García Ortiz cumple los requisitos legales exigidos, como ya los cumplía la primera vez que fue nombrado.

La mesa de la comisión ha puesto además fecha a la primera comparecencia de Félix Bolaños como nuevo responsable de Justicia tras sumar este área al de Presidencia y Relaciones con las Cortes. Y será también el jueves 21 por la mañana.