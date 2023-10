La fiscal del juicio a Sánchez Vicario cree que Santacana fue "el cerebro" del impago de la deuda

Visto para sentencia el juicio en que acusaciones rebajan la petición de condena para ella y él reclama una absolución

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La fiscal del juicio a la extenista Arantxa Sánchez Vicario y a su exmarido Josep Santacana por presunto alzamiento de bienes al supuestamente ocultar su patrimonio para no pagar una deuda de 7,5 millones al Banco de Luxemburgo, cree que él era "el cerebro de toda la operativa".

"Participa activamente llevando a cabo actos materiales y además da consignas", ha asegurado sobre Santacana la fiscal en su informe final del juicio en el Juzgado Penal 25 de Barcelona que ha quedado visto para sentencia este jueves.

La fiscal ha recordado que pide para Santacana la pena máxima, de cuatro años de cárcel, mientras que para Sánchez Vicario rebajó la petición inicial (también de cuatro años) a dos años de prisión teniendo en cuenta su confesión como atenuante.

En este sentido, tanto la acusación particular del Banco de Luxemburgo como la acusación pública de la Fiscalía se han mostrado favorables a suspender la pena de prisión de Sánchez Vicario, porque no supera los dos años, no tiene antecedentes y ha reconocido los hechos, una decisión que corresponde a la jueza y que permitiría a la extenista evitar la cárcel aún ante una eventual condena.

La fiscal ha recordado la declaración de Sánchez Vicario, que afirmó que no tenía conocimientos financieros y por eso confiaba en su marido para gestionar su patrimonio, y añadió que ella quería pagar la deuda, pero Santacana se negó.

Por su parte, Santacana alegó que presentó al Banco de Luxemburgo una propuesta de pago a plazos y la entidad lo descartó, algo que los representantes del banco niegan y que al parecer de la fiscal "no responde a criterios lógicos".

SANTACANA "INDUJO" A SÁNCHEZ VICARIO

El abogado del Banco de Luxemburgo, que ejerce la acusación particular en el juicio, ha remarcado que, en noviembre de 2009, Sánchez Vicario retiró los poderes a sus padres e hizo a Santacana administrador de su patrimonio, por lo que ha sostenido que el acusado "indujo a su mujer a eludir el pago de sus obligaciones, es el autor ideológico".

El Banco de Luxemburgo cree que la versión de Santacana, según la cual no pagaron la deuda porque eran insolventes, "es sencillamente imposible"; y ha remarcado que en la misma etapa gastaron 300.000 euros en reformas y 50.000 euros en un solo fin de semana.

"'MI MARIDO LO HA HECHO TODO' NO CUELA"

Por su parte el abogado de Santacana, Joan Segarra, ha reclamado una absolución para su cliente y ha insistido en que no pagaron la deuda por insolvencia: "Los gastos que tenía Sánchez Vicario eran de tres millones cada cinco años. El proceso de desinversión duró seis años. Cuando se vendía una propiedad, los gastos la consumían. Y cuando se vendía la segunda, el producto de la primera ya se había consumido. Y así la pelota se iba haciendo grande".

"La tesis de 'mi marido lo ha hecho todo' no cuela, porque viene huérfana de toda prueba y es contraria a la lógica y a las reglas de la experiencia más elemental", ha reprochado Segarra ante la versión de la defensa de Sánchez Vicario, y ha remarcado que, en 2017, ella le envió cartas de amor en las que le agradecía su colaboración en la problemática patrimonial que tenía.

El abogado de Santacana también ha planteado si Sánchez Vicario ha mentido en esta causa o en las que ha comparecido hasta ahora contra su familia, sin señalar a su marido, y ha recordado que, como acusada, no tiene la obligación de decir la verdad y que con su confesión ha alcanzado un acuerdo con las acusaciones para rebajar su condena.