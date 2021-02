La Fiscal Superior de Asturias no ve viable "la progresión al tercer grado" del ex-consejero José Luis Iglesias Riopedre

OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)

La Fiscal General de Asturias, Esther Fernández, ha manifestado este martes que la postura de la Fiscalía respecto a la condena del que fuera consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre es "considerar que no cabe la progresión al tercer grado".

Según ha explicado Fernández, en cuanto a la libertad condicional por razón de enfermedad, en estos momentos se está a la espera de los últimos informes médico-forenses. En función de esos informes, la Fiscalía se inclinará en un sentido o en otro.

"Hasta ahora, la Fiscalía se opuso porque los informes médico forenses decían que no había riesgo vital ni a corto ni a medio plazo y que podía cumplir la condena en un centro penitenciario y tratar sus dolencias en el mismo, con traslados puntuales al hospital, como así se ha hecho cuando se ha necesitado".

En cuanto a la progresión al tercer grado, la Fiscalía se oponeporque considera que no concurren los requisitos. "Se buscala reinserción social del delincuente pero para ello es necesarioque haya un reconocimiento del delito, que acepte que hacometido un delito, y en este caso no se ha producido. Él siguesin reconocer que ha cometido un delito y, por lo tanto, nomuestra arrepentimiento. Además, no lleva cumplida una partesustancial de la condena como para que se dé esa progresión.Por eso, la postura de la Fiscalía es que no cabe la progresión atercer grado", ha dicho.

Fernández también se ha referido al caso de la exdirectora general, María Jesús Otero, que cumple su condena en régimen de tercer grado por sus dolencias, por su situación familiar y tras superar un cuarto de la pena y ha asegurado que este asunto.

María Esther Fernández ha recordado que ese asunto "se ha ventilado en Álava y quizás allí tienen otro criterio o simplemente no ha tenido tanta repercusión ni ha generado tanta alarma social y mediática como la hubiese generado en Asturias". "Desde luego si estuviera aquí hubiéramos mantenido el mismo criterio porque no abonó la responsabilidad civil y no ha cumplido la mitad de la condena.", ha manifestado la Fiscal Superior.