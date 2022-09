Fiscalía y Abogacía rechazan que sea "inimputable" y piden que García Castaño siga en el 'caso Villarejo' tras su ictus

Se oponen a su petición de archivo provisional ante los informes que descartan por ahora una incapacidad absoluta

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado apoyan que el juez Manuel García Castellón mantenga abierto en la Audiencia Nacional (AN) el conocido como 'caso Villarejo' para el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, el excomisario, Enrique García Castaño, como decidió el propio instructor en junio aun teniendo en cuenta el estado de salud del antiguo mando policial, que sufrió un ictus en el mes de mayo.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano piden que se rechace el recurso de García Castaño contra el auto del juez que declaraba "no acreditada de modo debido" la inimputabilidad del investigado en la macrocausa.

Con su auto, el juez se refería tan solo a la pieza número 9, donde se analizan los presuntos encargos ilegales de BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo, si bien fuentes jurídicas precisaron a esta agencia de noticias que la decisión de mantener la imputación para el exjefe de la UCAO era extensible a las otras.

El magistrado señaló que en los informes médicos aportados por la defensa de García Castaño solamente "se ha puesto de relieve la necesidad del ingreso hospitalario", siendo el único informe que aborda su estado actual y su posible evolución el elaborado por el forense de la Audiencia Nacional a petición del tribunal que ha juzgado las primeras tres piezas del 'caso Villarejo' o 'Tándem'.

En ese informe, de mayo, se indicaba que "no" era "posible" entonces hacer "una valoración relativa a una recuperación tanto en el campo físico como psíquico". Además, la presidenta del tribunal de la AN, Ángela Murillo, aseguró durante el juicio que hasta dentro de seis meses no se podrían valorar las consecuencias definitivas que el ictus podría tener para la salud de García Castaño.

Con todo, el instructor concluyó que "del informe forense no cabe derivar que el solicitante se encuentre en la meritada situación de inimputabilidad", "por lo que no se puede anudar la consecuencia pretendida, es decir, el archivo provisional de la causa". No obstante, quiso dejar claro que "no se duda de la dolencia sufrida por el solicitante", al que deseó "una pronta recuperación".

Los fiscales argumentan que no procede archivar la pieza 9 para García Castaño porque "el dictamen médico forense, único que consta al respecto, es concluyente" respecto a que ahora mismo no es posible valorar su eventual recuperación a nivel físico y psíquico.

En su escrito, asimismo, los fiscales de Anticorrupción advierten de que la defensa de García Castaño se equivoca en su recurso al señalar que la Audiencia Nacional haya acordado suspender ese juicio para él por su "inimputabilidad", pues el tribunal "en modo alguno" afirma tal cosa y se limita a "la suspensión para el acusado hasta que, en su caso, se acredite la posibilidad de su presencia".

MISMA POSICIÓN QUE ABOGACÍA

La misma posición comparte la Abogacía del Estado, que se opone a que el juez admita el recurso de García Castaño en la pieza 7 de 'Tándem', en la que se indaga en la 'Operación Kitchen', el supuesto espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

"Resulta evidente por lo expuesto" en informes médicos que el investigado "ni padece de forma sobrevenido ninguna incapacidad mental ni ha devenido inimputable, por lo que no procede" archivar.

Ahora bien, la abogada del Estado Rosa María Seoane añade que "cosa distinta es que por su situación actual" de hospitalización "no pueda 'participar', esto es, intervenir de forma activa en una actuación judicial, como lo ha apreciado la Sala de lo Penal, pero en ningún caso cabe asimilar esta circunstancia puntual, con una pérdida de capacidad e inimputabilidad", añade en un escrito al que también ha tenido acceso Europa Press.

García Castaño es uno de los más de treinta acusados que han sido juzgados en el primer gran juicio por 'Tándem' por las piezas 'Land' e 'Iron', hasta que se le suspendió por su ictus. La Fiscalía pide 87 años de cárcel por, supuestamente, haberle dado a Villarejo datos de bases policiales para sus investigaciones privadas.

También está imputado en la pieza principal del caso, donde se investiga a CENYT, el grupo empresarial del comisario jubilado como organización criminal, delitos de blanqueo de dinero y el proyecto 'King', relativo a unos trabajos en Guinea Ecuatorial.

Además, el exjefe de la UCAO ya ha sido procesado por la pieza 21, sobre el supuesto espionaje encargado por Repsol y Caixabank contra el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; y por 'Marbella', por las indagaciones contra un empresario marbellí.