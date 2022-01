Fiscalía archiva la denuncia de un mago por decir en TV3 "Hablo en castellano que así parezco más malo"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Barcelona ha archivado la investigación que abrió en septiembre a raíz de una denuncia de la asociación Hablamos Español por la emisión en TV3 de un programa donde el Mag Lari dijo: "Hablo en castellano, que así parezco más malo", han explicado a Europa Press fuentes de la Fiscalía.

La asociación denunció un presunto delito de odio pero el decreto de archivo del fiscal, consultado por Europa Press, afirma que la frase "no reúne los requisitos que exige la jurisprudencia para ser considerada como incitadora o promotora de odio".

El escrito de la Fiscalía descarta que el comentario supusiera un delito, "si bien es cierto que en el contexto social en el que se efectúa se detecta cierta tensión por tendencias a la discriminación por motivos ideológicos".

El fiscal valora que "en el lenguaje empleado no se detecta la contundencia que se requiere para que se a relevante penalmente" porque el Mag Lari no hizo referencias a una respuesta violenta o no democrática.

Añade que Lari "se disculpó públicamente en una entrevista" en Rac 1, y el fiscal considera que con sus declaraciones ese día aclaró que no pretendía ofender a nadie, sólo hacer una broma.

La Fiscalía admite que la frase puede ser peyorativa para algunos pero remarca que "entre el odio que incita a la comisión de delitos y el que se identifica con animadversión y resentimiento hay matices".

La denuncia se dirigía contra una escena del programa 'L'Au Pair', en que aparecen famosos haciendo de 'canguro' de niños que no conocen: en el capítulo del 17 de agosto, Lari juega con dos niños disfrazado con una máscara y unos guantes y dice: "Soy el calamar gigante, vengo a comerme a la princesa. Hablo en castellano, que así parezco más malo".

Tras el archivo de la denuncia, la asociación Hablamos Español ha criticado la decisión y en un comunicado ha avisado de que estudiará denunciar el caso ante un juez.