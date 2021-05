Fiscalía concluye que los papeles de Bárcenas son "reales" y que parte de las obras de la sede del PP se pagó en b

Duda del testimonio del extesorero 'popular' por las "diferentes versiones" que ha manifestado a lo largo del procedimiento

El fiscal del juicio por la presunta 'caja b' del PP, Antonio Romeral, ha afirmado este jueves que los denominados 'papeles de Bárcenas' "sí son reales", pese a carecer de valor contable, "porque recogen al menos en parte ciertas anotaciones de información veraz".

En este sentido, aunque ha indicado que el testimonio del ex tesorero del PP en este procedimiento genera dudas, ha subrayado que él fue uno de los responsables para que la reforma de la sede nacional de la formación política se pagara en parte con dinero negro.

Así se ha expresado el fiscal Anticorrupción durante su exposición de sus conclusiones finales en este juicio, en el que rechaza la aplicación a Luis Bárcenas de atenuantes y pide que sea condenado a cinco años de prisión.

Romeral ha iniciado su informe defendiendo su acusación, después de que algunas de las acusaciones populares le reprocharan que tuviera una actitud "timorata", poco "expansiva" y no atribuyera los mismos delitos a los acusados. Así, se ha dirigido directamente hacia la acusación ejercida por IU, que en la sesión de este miércoles anunció que retiraba los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y delito electoral.

Entrando ya en el análisis del objeto de enjuiciamiento, el fiscal ha señalado que "hay un hecho clave" por el que se está celebrando este juicio: la publicación de los denominados 'papeles de Bárcenas'. "Y nos preguntamos lógicamente si esos documentos son reales, si su existencia temporal es compatible con la información que contienen y, de serlo, nos preguntamos, si esos datos son reflejo de hechos y acontecimientos reales y cual es su trascendencia penal", ha explicado.

"Vaya por delante que la convicción del Ministerio Fiscal es que esos documentos sí son reales", ha afirmado, porque en ellos se expresan "en letra y guarismo, las anotaciones de Luis Bárcenas", a lo que se suman los contenidos digitales que éste aportó a la causa, que reflejan "una serie de acontecimientos" que se han comprobado que "al menos una parte si son reales".

En cuanto al testimonio del extesorero del PP, sin embargo, al fiscal le genera dudas "porque nos ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de tramitación de la causa". La Fiscalía, por lo tanto, da valor a lo que ha podido corroborar a través de testigos, de los inspectores de la UDEF y los peritos de Hacienda, como que algunas "salidas" de dinero de la caja 'b' anotados por Bárcenas se ingresaron posteriormente en cuentas bancarias del PP, es decir, en "la caja 'a'".

Eso sí, cree que los 'papeles de Bárcenas' no tienen ningún valor contable, y por ello acoge los argumentos expuestos por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que tildaron los documentos de "chapuceros".

APUNTES DE BÁRCENAS

Durante su intervención, el fiscal también ha hecho referencia a las anotaciones de Bárcenas sobre el supuesto pago de 'sobresueldos' a altos cargos del PP o presuntas donaciones al partido a cambio de adjudicaciones públicas.

Sobre el primer extremo, Romeral ha apuntado que, aunque pueda existir "sospecha", no ha sido objeto de examen ya que el juez instructor delimitó los hechos de enjuiciamiento; mientras que sobre las donaciones finalistas, ha recordado que, no sólo siguen instruyéndose en el Juzgado Central de Instrucción número 5, sino que algunos testigos han negado haber hecho tales aportaciones.

Asimismo, ha subrayado que los peritos de Hacienda ya expusieron sus dudas sobre si el PP debe tributar por la caja 'b', puesto que se desconoce el origen de los fondos y que algunas de las donaciones están no superaban el límite legal establecido.

En este sentido, el fiscal Anticorrupción ha destacado que por ello el tribunal va a tener que hacer un pronunciamiento limitado sobre algunos aspectos, a lo que se suma la dificultad de valorar la pena que podría imponerse a Bárcenas con respecto a la presunta apropiación indebida del dinero de la caja 'b' para que el también extesorero Álvaro Lapuerta adquiriera acciones de Libertad Digital.

"Se debía haber enjuiciado este hecho de manera conjunta en Gürtel --donde Bárcenas ya fue condenado por este delito-- o aquí", ha lamentado el fiscal, al tiempo que ha apuntado que, debido a que el PP renunció a reclamar los 209.000 euros invertidos, solicita el decomiso del dinero "porque procede de un delito". Lapuerta no devolvió al partido dicha cantidad tras vender dichas participaciones.

LAS MENTIRAS DE BÁRCENAS

Entre otros aspectos, el fiscal ha cuestionado que Bárcenas tratara de "disimular" su cuerpo de escritura la primera vez que fue a declarar a la sede de la Fiscalía, si bien "no sirvió el engaño en la medida que los expertos se percataron de ello.

Se ha referido igualmente al testimonio del hoy director de El Español, Pedro J. Ramírez, que declaró como testigo en este juicio e incidió sobre la personalidad de Bárcenas al presumir éste de "lo bien que mentía" tras ver la declaración que prestó ante el entonces juez instructor del caso Pablo Ruz.

También ha aludido el fiscal al hecho de que Bárcenas afirmara que los documentos se entregaron a la prensa sin su consentimiento, atribuyendo a su defensa de entonces, el exjuez Javier Gómez de Liaño, la entrega, lo que para Romeral "es otra forma de "faltar a la razón". A ello se une que el extesorero no aclarara la existencia de dos versiones en 2008, la última etapa de los apuntes, en la que en una aparece el nombre del expresidente del gobierno Mariano Rajoy mientras que en la segunda no.

REFORMA DE LA SEDE DEL PP

Sobre la reforma que se llevó a cabo en la sede del PP entre 2005 y 2010, el fiscal ha recalcado que los acusados "negociaron" el pago en negro de parte de la reforma y que el partido es responsable civil subsidiario de ello porque "fue quien se benefició de estos hechos al pagarse en 'b'".

Así, ha señalado que los socios de Unifica --que desarrolló la remodelación--, Gonzalo Urquijo y Belén García, eran "conscientes, conocían y sabían que se manejaba dinero b", como "administradores mancomunados" que eran de la sociedad, y, por tanto, cometieron un delito fiscal por el Impuesto de Sociedades correspondiente al año 2007 al ocultar estos ingresos. Y por otro lado, que el extesorero 'popular' "apoyó al ejecutor" del delito como cooperador necesario.

De hecho, sobre Bárcenas ha dicho que el delito no se habría cometido si él no hubiese permitido la elaboración de facturas "falsas, que no concuerdan con la realidad". En cuanto al exgerente del PP Cristóbal Paéz, quien controló las obras, le atribuye el papel de "cómplice" al entender que no tenía autoridad para impedir la comisión del delito.

Asimismo, ha incidido en que hay "prueba suficiente" para demostrar el fraude, como que Unifica emitía dos certificaciones finales de obra --documento que sirve para hacer la factura por los servicios prestados-- y que declaraba a Hacienda la de "menor importe". La diferencia de cuantía, fue abonada por Bárcenas, previa aplicación de un descuento, con dinero procedente de la caja 'b', ha apostillado.

UNIFICA TAMBIÉN TENÍA CAJA 'B'

Con todo ello, el fiscal también ha abundado en que Unifica también tenía una contabilidad 'b'. Por tanto, tras repasar todos los indicios sobre este hecho, no ha dado credibilidad a las explicaciones ofrecidas por los socios de la misma, ni de testigos, que afirmaron que eran una caja para hacer frente a pequeños gastos.

Una vez que ha apuntado que ha visto en decena de asuntos de delitos fiscales la operativa de repartir el IVA para generar dinero negro como en este caso, ha enfatizado "que cuando hablamos con la gente en la calle, todo el mundo entiende lo que es dinero b o dinero negro (...) es un concepto vulgar que todos entendemos".