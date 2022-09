Fiscalía descarta entrar en el "partido paraprocesal" de Villarejo, un "policía corrupto guiado por el ánimo de lucro"

Califica al comisario jubilado como el "perfecto amo" de una "táctica procesal típica de las consultorías en que es experto"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El fiscal anticorrupción Miguel Serrano ha descartado este lunes durante la reanudación del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por tres piezas de la macrocausa 'Tándem' entrar en el "partido paraprocesal" planteado por José Manuel Villarejo, a quien ha definido como un "policía corrupto guiado por el ánimo de lucro" a la hora de llevar a cabo sus proyectos privados.

Así se ha expresado el representante del Ministerio Público en esta nueva sesión de la vista oral y que afronta ya su recta final con la exposición de los informes finales. Durante su intervención, Serrano ha puesto el foco en Villarejo, el principal acusado en el juicio en el que se ventilan las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' y por el que se enfrenta a 83 años de cárcel.

"Era un comisario en activo que no actuaba con respeto a las normas de compatibilidad, participando en actividades privadas que en modo alguno podía desarrollar con clientes privados, puesto que colisionaban con las funciones que desarrollaba en la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía como es la Dirección Adjunta Operativa", ha destacado.

A juicio del fiscal, la prueba practicada y relativa a estas tres piezas separadas ponen de manifiesto cómo Villarejo consiguió "la impunidad en sus actuaciones, sus cohechos y sus delitos" con el patrocinio de la cúpulas policiales.

En este contexto, Serrano ha destacado el "pacto económico" mantenido entre Villarejo y otro de los acusados, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, donde primaba "una repugnante búsqueda de lucro económico". "Eso está latente en esas contrataciones", ha afirmado.

"COSTES PERSONALES" ASUMIDOS POR LOS FISCALES

Por otro lado, el fiscal ha criticado de forma contundente la estrategia de Villarejo, que es "típica de las consultorías en que es experto", calificando su defensa jurídica de "mera táctica procesal". "Los fiscales ese segundo partido no lo vamos a jugar, hemos renunciado a jugar siempre incluso asumiendo los costes personales que haya habido que asumir", ha apuntado.

Y todo ello, ha continuado, porque ese "partido se juega con unas reglas" en las que el comisario jubilado cuenta con una "amplia experiencia". "Reconocemos que es el perfecto amo y se lo hemos regalado siempre. Nosotros vamos a informar sobre la prueba", ha precisado, descartando entrar en el juego planteado por Villarejo.

El fiscal se ha expresado así después de que el abogado de Villarejo haya elevado este lunes a definitivas sus conclusiones, enumerando de forma extensa y detallada una serie de supuestas vulneraciones de derechos, asegurando que no se trata de un juicio justo y que los "fines espurios" que dieron lugar al mismo "determinan su nulidad".

Entre otras cuestiones, la representación de Villarejo ha denunciado el carácter prospectivo de la causa, la nulidad de los autos de entrada y registro y la cadena de custodia, poniendo también en tela de juicio los audios incorporados a la vista oral.

UN "JUICIO JUSTO"

"La Fiscalía ni desde octubre o ahora se ha colgado del larguero respecto de esas conclusiones provisionales. Entendemos que no necesitamos acudir a esa tesis de los estándares mínimos de admisión de irregularidades procesales que no conllevan una indefensión material. Defendimos en octubre y ahora que el procedimiento se ha realizado con parámetros de un juicio justo y con respeto a las personas", ha espetado el fiscal.

Así las cosas, Serrano ha dejado claro que la Fiscalía "no ha utilizado ninguna prueba de cargo que no se haya incorporado al plenario". "Otra cosa es que los audios de los que se ha hablado no estén en el proceso. Es que los audios algunos están y otros no, pero claro, forma parte de ese juego paraprocesal dominado perfectamente en que Villarejo juega a los espejos", ha lamentado.

En esta línea, el fiscal ha incidido en que no ha habido "indefensión" y sí una "absoluta igualdad de armas". Lo que no es aceptable, desde su punta de vista, es solicitar la exclusión de las grabaciones cuestionando su autenticidad o integridad.

"Si esos audios no corresponden a la realidad, ¿dónde está el guionista de esos audios? No basta solamente capacidad técnica para introducir a Lola Flores, el ejemplo que puso la defensa al hablar de los audios de Tándem. Hace falta un guionista que tenga a los interlocutores diciendo lo que dicen", ha explicado, recordando además que algunos de los mismos han reconocido "que lo que se dice es lo que hablaron" en esos encuentros.

NO ES UNA "INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA"

Asimismo, el representante del Ministerio Fiscal se ha preguntando cómo puede ser prospectiva una investigación en la que se indaguen sobre varios cohechos cuando el auto habilitante "permite que se recabe información económica societaria de cualquier tipo acreditativa de otros proyectos".

El propio Villarejo ha insistido en numerosas ocasiones en que 'Tándem' es una causa general y prospectiva de la que es víctima, que habría sido propiciada por Asuntos Internos y CNI debido a las malas relaciones que guarda con ambos.

"¿Cómo puede ser prospectiva una investigación que el juzgado autoriza expresamente en esa dirección con un cuadro indiciario que soporta que lo haga? No tiene ningún sentido. No es prospectiva porque aparezcan intempestivamente documentos de otros servicios prestados", ha asegurado Serrano.

La sesión de este lunes se reanudará a partir de las 15:45 y servirá para que el fiscal continúe con la exposición de su informe final.