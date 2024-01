Fiscalía mantiene petición de 44 años de prisión para el principal acusado del crimen de un hombre de 73 años en Granada

La deliberación de los miembros del jurado comenzará el lunes tras recibir el objeto del veredicto

GRANADA, 26 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Granada ha mantenido este viernes su petición de 44 años y ocho meses de prisión para el acusado de matar de varios disparos a un hombre de 73 años y de herir a otras dos personas más en un cortijo de la pedanía de El Jau, en Santa Fe, durante un tiroteo provocado por un altercado previo, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

En la última sesión de este juicio con jurado popular, que se ha celebrado desde el lunes en la Audiencia de Granada, la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones y acusa a esta persona de la comisión de un delito de asesinato, otro de tenencia ilícita de armas y de dos delitos más de tentativa de asesinato. Esto último por disparar contra las otras dos personas que sí lograron salvar la vida en la reyerta: la viuda del fallecido y otro familiar.

Durante su declaración el pasado martes, el acusado aseguró que su intención inicial "no era matar a nadie" pero se encontró a su hijo de rodillas en el suelo, ensangrentado y con el cañón de una escopeta apuntándole a la cabeza a raíz de una disputa previa. "Cuando cargó la escopeta y le encañonó en la cabeza supe que le iba a matar y disparé (...) era la vida de mi hijo, si no lo hubiera hecho no estaría aquí", declaró el acusado en relación al dueño del cortijo, que falleció prácticamente en el acto.

La defensa, ejercida por el abogado Solimán Ahmed, ha pedido un veredicto de no culpabilidad alegando que actuó en legítima defensa dado que el dueño del cortijo iba armado con una escopeta y presuntamente pretendía matar a su hijo. A esta eximente suma otra de miedo insuperable o de trastorno mental transitorio.

En el banquillo de los acusados se sientan otras tres personas más por su presenta implicación en los hechos. A dos de ellos, entre los que se encuentra el hijo del principal acusado, la Fiscalía les atribuye un delito leve de lesiones por agredirse mutuamente durante la reyerta y pide que sean condenados a una multa.

La acusación particular, ejercida por el letrado Emilio Garrido, se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal respecto a estas tres personas y acusa a una cuarta. Según alega esta parte, el primo del principal acusado iba con él en el coche y no se limitó a acompañarle hasta el cortijo, sino que presuntamente "encañonó a otro de los presentes" aquella noche y le considera cooperador necesario en todo lo acontecido.

Los miembros del jurado recibirán el próximo lunes el objeto del veredicto para retirarse a partir de ese momento a deliberar sobre la culpabilidad de los acusados.