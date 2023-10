La Fiscalía mantiene la solicitud de 4 años de cárcel para el hermano de Julio Iglesias pero le permite viajar a Miami

"No merezco este trato", ha denunciado el hermano de Julio Iglesias

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Madrid ha mantenido la solicitud de condena a 4 años de cárcel y multa de 98 millones de euros para Carlos Iglesias de la Cueva, hermano de Julio Iglesias, por un delito contra la Hacienda Pública cometido en 2001 pero le permitirá viajar a Miami, donde reside su núcleo familiar.

"No merezco el trato que he tenido". Con estas palabras del acusado, el juicio que arrancó el pasado martes ha quedado esta tarde visto para sentencia. A Iglesias se le acusa de defraudar 19 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001 al no haber incluido en el Impuesto de Sociedades la venta de varios terrenos en Madrid al alegar que tenía la residencia fiscal en Panamá.

La defensa, que ejerce el abogado José Antonio Choclán, ha solicitado al tribunal la libre absolución de su cliente al basar la Fiscalía su acusación en una prueba ilícita, destacando que el juicio ha tenido lugar veinte años después de los hechos objeto del procedimiento.

En su informe final, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales si bien ha aceptado, a petición de la defensa, retirar la solicitud de retirada de pasaporte, dado que la familia de Iglesias reside en Miami.

La acusación que ejerce la Abogacía del Estado ha mantenido igualmente su petición de 10 años de prisión y una multa equivalente al monto defraudado, ya que considera que incurrió en un delito de blanqueo de capitales.

En su turno, Iglesias ha querido hacer uso de su derecho a la última palabra y ha manifestado que se le permita viajar a Miami, ya que en España no tiene a familiares. "No merezco el trato que he tenido", ha denunciado el procesado ante el tribunal.

En su declaración, Carlos Iglesias manifestó el pasado martes que no se consideraba responsable de los hechos que se le imputan y se negó, a recomendación de su abogado, a contestar a ninguna de las partes.

A inicio del juicio, la defensa y las acusaciones se han negado a llegar a un acuerdo, por la que se rebajaría la condena solicitada por la Fiscalía en el caso de un reconocimiento de los hechos de los que se le acusa.

En su escrito de acusación, el fiscal solicita 4 años de cárcel y una multa de más de 98 millones de euros para Carlos Iglesias petición que se ha mantenido.