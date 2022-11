La Fiscalía se opone a que se anule el juicio a Villarejo por la grabación al CNI sobre 'El Pequeño Nicolás'

El comisario pide la nulidad al ser una "investigación prospectiva" y pide citar a declarar a la exdirectora del CNI

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha mostrado su oposición a que se declare la nulidad del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Madrid contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por presuntamente ordenar grabar y difundir una reunión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás'.

"El Ministerio Fiscal está en contra de la nulidad", ha dicho en respuesta a las cuestiones previas planteadas por la defensa de Villarejo, la de su mujer, Gemma Alcalá, y la del periodista Carlos Mier.

La Fiscalía ha ratificado los informes que ha presentado en los que asegura que el comisario jubilado tuvo conocimiento de la convocatoria de la reunión del CNI "y planeó grabar la conversación" con el propósito de difundirla posteriormente en 'Información Sensible' y otros medios de comunicación para "lograr así obstaculizar, entorpecer o bloquear la investigación en curso" sobre Gómez Iglesias.

En su escrito de acusación inicial, el Ministerio Público sostiene que el contenido de la reunión fue grabado y posteriormente difundido en dicho portal. Según la Fiscalía, Alcalá --como titular de 'Información Sensible'-- ordenó a Mier grabar aquel encuentro del CNI.

En la reunión, celebrada el 20 de octubre de 2014, el entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas informó a varios agentes del CNI sobre la investigación en curso sobre 'El Pequeño Nicolás', a quien tenían bajo sospecha por presuntamente hacerse pasar --ante varios empresarios-- como enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real, y como agente de Inteligencia.

Este martes, la Fiscalía ha refutado los argumentos de las defensas y ha asegurado que no se trata de una investigación prospectiva. "Esa reunión era secreta y, por lo tanto, no se podía grabar. Hay un delito de descubrimiento y revelación de secretos", ha señalado.

El fiscal ha reconocido que no existió una "correcta" cadena de custodia, pero ha defendido que ello no conlleva la nulidad del procedimiento, porque el delito que se les atribuye no es solo la grabación, sino también la difusión. Y ha incidido, además, en que "aunque no existe la grabación original, sí existen todas las demás".

VILLAREJO PIDE LA NULIDAD DEL JUICIO

Al inicio de la sesión, la defensa de Villarejo ha solicitado la nulidad del juicio al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales del comisario. "Se ha vulnerado su derecho a defensa desde el principio", ha señalado el abogado Antonio José García Cabrera.

Para el letrado, este procedimiento es "un ejemplo paradigmático de una investigación exenta de control judicial". A su juicio, la investigación que ha dado lugar al juicio de este martes "ha estado exenta de control judicial". Según ha dicho, "el control ha quedado en manos de la Policía y, en concreto, de los propios policías que habían formado parte de los hechos investigados".

La Fiscalía, sin embargo, ha refutado este argumento y ha dicho que "no se puede hablar de que no hubo control judicial".

Para el abogado de Villarejo, "esta instrucción es el ejemplo de lo que no se debe hacer". "Nada más que por la apariencia de imparcialidad, esto no podría ser", ha incidido el letrado, al tiempo que ha defendido que las medidas adoptadas en la investigación podían haber sido "menos lesivas".

A su parecer, la intervención de las llamadas telefónicas durante las pesquisas fue una medida "desmesurada" que "vulnera el derecho a la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones". "Esto es gravísimo", ha dicho, para luego abogar por el "derecho de la profesión periodística".

La defensa, además, ha cuestionado la legitimidad de la Abogacía del Estado para participar en el juicio como acusación. "Se presenta en esta pieza con un escrito genérico en el que no justifica la acusación particular. ¿En interés de quién se presenta?", ha señalado.

La Abogacía ha defendido su presencia y ha subrayado que representa al CNI y al Ministerio del Interior. "Claro que ostentamos representación en este procedimiento", ha dicho la abogada Rosa María Seoane.

DEFENSAS DICEN QUE ES UNA CAUSA "ILEGAL"

Durante la sesión, se ha pronunciado también la defensa de Gemma Alcalá, que se ha sumado a la petición de nulidad del juicio toda vez que considera que se han vulnerado los derechos fundamentales de su clienta.

El abogado de la mujer de Villarejo ha defendido que la grabación que da lugar al procedimiento "está manipulada" y que, por ello, "no puede valorarse como prueba de cargo", lo que conllevaría la anulación "del resto de las actuaciones".

Al igual que ha hecho la defensa del comisario, el letrado de Alcalá ha asegurado que esta es una "causa prospectiva e ilegal" que está "trufada de nulidades e irregularidades muy graves", por lo que considera que "es imposible celebrar un juicio con las garantías mínimas". La defensa de Mier también se ha pronunciado para pedir la nulidad del juicio.

Al margen, y en caso de que el tribunal no estime las peticiones anteriores, el abogado de Alcalá ha solicitado que se expulse del juicio a las acusaciones populares que, a su juicio, "persiguen fines espurios".

Podemos, que ejerce una de las acusaciones populares, se ha opuesto a su expulsión y ha recordado que está personada en varias causas, incluido el 'caso Tándem', en el que Villarejo es el principal investigado. "Invocamos que se reconozca nuestro derecho", ha dicho la letrada Marta Flor Núñez.

El abogado del comisario, por su parte, ha pedido que se cite a comparecer a la exdirectora del CNI Paz Esteban que, según ha dicho, participó en la reunión que consta en la grabación que da origen a este procedimiento. Ha solicitado, a su vez, la citación de varios policías y agentes del CNI.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han mostrado su oposición a que agentes del Centro de Inteligencia comparezcan ante el tribunal para hablar de sus trabajos.

FISCALÍA PIDE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN

El Ministerio Público pide para el comisario cuatro años de prisión por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Solicita, además, tres años de cárcel como cooperadores necesarios para la mujer del comisario y titular del medio 'Información Sensible', Gemma Alcalá, y para el periodista Carlos Mier. La Abogacía del Estado solicita las mismas penas por los mismos delitos.

Podemos eleva a cuatro años de prisión su petición por revelación de secretos para Alcalá y Mier y a cinco años la pena que insta para Villarejo. Además, acusa a los tres de un delito de estafa procesal por el que reclama ocho meses de cárcel a cada uno.

La acusación que ejerce la Plataforma x la Honestidad solicita seis años de prisión para Villarejo y cinco para Mier y para Alcalá por revelación de secretos y por pertenencia o integración en grupo criminal. Añade, además, un delito de estafa procesal por el que pide ocho meses de cárcel para cada uno, y otro de injurias y calumnias a funcionarios públicos en el que reclama seis meses más de prisión.

La próxima sesión tendrá lugar el 22 de noviembre. Aunque en el calendario estaba previsto que los acusados declararan ese día, las defensas han pedido que comparezcan al final. El tribunal ha aceptado esta petición, por lo que Villarejo, Alcalá y Mier declararán previsiblemente el 2 de diciembre.

Así las cosas, la sesión del 22 de noviembre servirá para escuchar a varios testigos, incluidos el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino.

Sobre el resto de solicitudes, los magistrados han avisado que se pronunciarán en la próxima sesión o en la sentencia.