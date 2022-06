La Fiscalía se opone a suspender de forma cautelar la candidatura de Olona a las elecciones de Andalucía

Recuerda que ya se han elegido candidatos con esos mismos estatutos y cree que el daño a Vox sería "irreparable"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a la petición planteada por un particular de suspender de forma cautelar los nombramientos de los candidatos de Vox para las próximas elecciones andaluzas, incluida Macarena Olona.

Así se ha pronunciado el Ministerio Público en el marco de la vista oral, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia Número 82 de Madrid, para abordar la petición que hizo un abogado en el marco de una demanda contra la formación política por la redacción de sus estatutos. En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el letrado alegó que los candidatos al 19-J se eligieron "a dedo".

Para el Ministerio Público, la solicitud "no está encaminada a garantizar la tutela judicial efectiva", sino que tiene por finalidad "adelantar el fallo", por lo que no cabe amparar esta petición. "Debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante unos estatutos de 2019, por los que ya se han elegido cargos y no ha habido ninguna impugnación", ha señalado.

La fiscal ha subrayado que la intención del letrado es que se suspenda el acuerdo de candidatos, "que impediría a dicho partido presentar a sus candidatos". Así, ha insistido en que en caso de que recayera sentencia desestimatoria, el daño a Vox sería "irreparable".

LA DEMANDA

La cita de este martes ha tenido lugar después de que el pasado 2 de junio el Juzgado admitiera a trámite la demanda presentada por el abogado Pedro Muñoz Lorite --que dice ser afiliado de Vox-- contra la formación liderada por Santiago Abascal, en la que solicita declarar nulos unos artículos de la normativa interna. En el marco de las diligencias, y como estipula la ley, se emplazó al demandante y a Vox a comparecer en esta vista de medidas cautelares.

En su demanda, el abogado pide al Juzgado que declare nulos los artículos 23 y 24 de los Estatutos del partido y artículo 11 del Reglamento Interno de procedimientos electorales RIPE de la formación. A su juicio, dichos apartados contravienen lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, así como el Tratado de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos.

En concreto, los artículos 23 y 24 de los Estatutos versan sobre el procedimiento de elección de cargos orgánicos y para la designación de candidatos a cargos públicos electos. El artículo 11 del Reglamento Interno, por su parte, regula la presentación de avales para poder concurrir a una candidatura.

LOS ARGUMENTOS DE VOX

La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha defendido ante el Juzgado que Muñoz Lorte carece de legitimidad para presentar su demanda y reclamar que de forma cautelar se suspendan los nombramientos del partido a las elecciones del próximo 19 de junio.

Castro ha explicado que Muñoz Lorite "no es afiliado de pleno Derecho", porque presentó su solicitud el pasado 8 de mayo, dos días antes de que presentara la demanda, y aún está en el periodo --que dura nueve meses-- en el que es afiliado provisional.

En el marco de su turno de palabra, la representante del partido ha asegurado que el demandante "lo que pretende es la expulsión de una candidatura sin ningún fundamento de hecho de ni Derecho". A su juicio, "existe una evidente mala fe" por parte del abogado y que hay una "falta absoluta de prueba" que pudiese "desvirtuar" la actuación de Vox.