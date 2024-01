La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para un preso por agredir a un funcionario que le pidió usar la mascarilla

La defensa denuncia en la vista la "desproporción" de la pena solicitada y reclama una sentencia absolutoria

LUGO, 23 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo ha acogido este martes la celebración del juicio contra un hombre acusado de agredir en la cárcel de Bonxe (Lugo) a un funcionario de prisiones que le había solicitado ponerse la mascarilla en la celda al haber sido diagnosticado como positivo en Covid-19.

Los hechos juzgados tuvieron lugar el 2 de marzo de 2022, cuando de acuerdo a lo recogido en el escrito fiscal, el imputado, un hombre de 34 años que cumplía condena en el citado centro penitenciario, fue requerido por los funcionarios de prisiones a que "cesara en su conducta de proferir gritos, cerrara la ventana y se colocara la mascarilla higiénica".

El acusado, que se encontraba en régimen de aislamiento sanitario en el módulo de ingresos en cumplimiento del protocolo Covid, hizo caso omiso a la petición de los funcionarios --según el escrito de acusación-- y tras proferir diversas amenazas se abalanzó sobre los trabajadores una vez que estos ingresaron en la celda provocándole a uno de ellos lesiones leves.

En la vista celebrada este martes la jueza ha tomado declaración al acusado, que ha intervenido por videoconferencia, y a dos de los funcionarios de prisiones que ingresaron en la celda para reducir al hombre.

El imputado ha reconocido en su exposición haber presentado "un poco de resistencia" y haber lanzado "alguna patada al aire" fruto del estado de "ansiedad" en el que se encontraba ya que, ha asegurado, "estaba aislado y recibiendo una paliza tremenda". Ha negado, sin embargo, haber amenazado a los funcionarios diciendo: "Si tenéis huevos pasar y me ponéis vosotros la mascarilla", como recoge el escrito fiscal.

El funcionario de prisiones que desempeñaba aquella tarde la tarea de jefe de servicios, y que sufrió una contusión en su pie derecho mientras trataba de reducir al acusado, ha precisado que el hombre se encontraba "muy alterado" aquel día, se ha ratificado en su descripción de los hechos pero ha renunciado a la indemnización que pudiera corresponderle.

El segundo de los funcionarios presentes en el altercado ha explicado que el imputado les amenazó asegurando que su padre los mataría en la calle y que "se abalanzó" sobre ellos una vez que procedieron a entrar en la celda.

FASE DE CONCLUSIONES

El Ministerio Público se ha ratificado en la fase de conclusiones en su petición de dos años y medio de cárcel para el acusado por un presunto delito de atentado a funcionario público en concurso con un delito leve de lesiones.

El fiscal ha destacado que el acusado no pudo ser víctima de una paliza por parte de los funcionarios ya que "no presentó ninguna denuncia" ni existe "informe médico alguno del centro penitenciario acreditando tales lesiones". El hecho de que el funcionario que resultó herido renuncie a la indemnización demuestra --sostiene la Fiscalía-- que no existe interés alguno en perjudicar al imputado.

La letrada de la defensa, por su parte, ha hecho un llamamiento en la fase de conclusiones a "evaluar todas las circunstancias". Ha precisado que el hombre se encontraba en el momento de la presunta agresión en plena "crisis convulsiva propiciada por la fiebre", que la presencia de hasta cuatro funcionarios en la celda resultaba "intimidatoria" y que la pena solicitada por la Fiscalía resulta "desproporcionada".

El acusado ha puntualizado en su última intervención que aquel día no había podido tomar la "medicación" recetada para sus "trastornos mentales" y que en ningún momento tuvo la intención de "pegar ni lesionar a nadie". El juicio ha quedado este martes visto para sentencia.