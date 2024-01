La Fiscalía pide condenar a 'Txapote' y 'Amaia' por asesinar al concejal del PP Zamarreño: "La autoría queda clara"

La Policía y la Guardia Civil señalan a los exjefes de ETA como "autores" del atentado

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido condenar a los exjefes de ETA Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', e Irantzu Gallastegi, alias 'Amaia', como autores del asesinato con bomba del concejal del PP en Rentería (Guipúzcoa) Manuel Zamarreño el 25 de junio de 1998, en el marco del juicio celebrado esta semana, que este jueves ha quedado visto para sentencia.

Durante la exposición de su informe final, la representante del Ministerio Público ha sostenido que "los hechos son claros" y los datos "absolutamente incontestados". "La autoría queda clara", ha añadido, recordando que la organización terrorista reivindicó el ataque por el que han sido juzgados.

En concreto, y según la fiscal, los responsables del atentado fueron los integrantes del comando Donosti, y que en la fecha de los hechos y según la Policía y la Guardia Civil serían 'Txapote', 'Amaia' y el ya fallecido José Luis Geresta.

"Lo sabemos todos los que tenemos una cierta edad: en esta época ETA estaba inmersa en una campaña de atentados contra concejales de los partidos constitucionalistas españoles, campaña que comenzó probablemente con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y cuyo último paso fue el asesinato del señor Zamarreño", ha alegado la Fiscalía.

Cabe destacar que el Ministerio Fiscal pide para cada uno de los acusados 120 años de cárcel por un delito de asesinato terrorista de miembro de corporación local, otro de asesinato terrorista en grado de tentativa contra un agente, dos delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, un delito de tenencia fabricación, transporte y colocación de explosivo y un delito de estragos terroristas.

LOS DÍAS PREVIOS AL ATAQUE

Todo se remonta a la mañana del 25 de junio de 1998, cuando el artefacto explosivo colocado en una motocicleta estalló "al paso de Zamarreño". "Le mató prácticamente en el acto y el escolta que le acompañaba que también ha depuesto en este acto de juicio sufrió graves lesiones a consecuencia de la onda expansiva", ha recordado la Fiscalía.

En lo relativo a las evidencias, el Ministerio Público ha señalado que "en los días previos al atentado fueron vistos en el lugar dos personas con características semejantes" a las de 'Txapote' y Geresta.

Además, la fiscal ha señalado que según los investigadores la moto que se utilizó para el ataque fue adquirida por una persona con un gran parecido físico a 'Amaia'.

"A nuestro juicio ha quedado acreditado que el comando Donosti cometió el delito", ha insistido, asegurando que el piso de la calle Plazaola en Andoain sirvió para guardar "el remanente" del propio comando.

Precisamente una integrante de la organización terrorista, Ana Belen Egües, alias 'Dolores', ha reconocido en esta sesión que el inmueble era suyo, negando sin embargo que fuese utilizado por el comando.

Además de a Egües, la Fiscalía también ha interrogado a varios condenados por su pertenencia a ETA que han negado que formasen parte de un talde de apoyo al comando Donosti. En su declaración como testigos, únicamente han aprovechado para denunciar torturas.

La fiscal, por último, ha descartado que el ataque pudiese haber sido perpetrado por algunos de los miembros de los taldes de apoyo al comando Donosti. "No pudieron haber cometido el delito. ¿Por qué? Porque fueron detenidos por la Guardia Civil el 2 de mayo del año 98, es decir, antes de la comisión del delito, del atentado contra el señor Zamarreño", ha explicado.

"SOLO ELLOS DOS" PODRÍAN HABER COMETIDO EL ATAQUE

Durante su informe final, la representación de la hija de Zamarreño --que ejerce la acusación particular-- ha asegurado que no puede haber "ningún tipo de duda al respecto. "No había ningún miembro de ETA salvo los acusados que tuvieran la capacidad de cometer el atentado", ha señalado.

Y es que, a su juicio, "solo ellos dos tenían esa capacidad para cometer este atentado". "Esa capacidad es el conjunto de experiencia, técnica y experiencia", ha apostillado.

La representación de los acusados, por su parte, ha descartado exponer su informe final por expreso deseo de 'Txapote' y 'Amaia'. Con todo, ha solicitado una sentencia absolutoria para sus defendidos.

Este mismo jueves el tribunal también ha escuchado a varios agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que elaboraron una serie de informes en relación al atentado. Los investigadores, en concreto, han señalado a los acusados como "autores" del asesinato.

Durante el turno de periciales, los investigadores han encuadrado ese atentado "dentro de una campaña que tenía la organización terrorista de asesinar a representantes políticos de partidos constitucionalistas, los partidos mayoritarios españoles", asegurando que "sobre todo se cebaron con los concejales del PP y del PSOE".

En este contexto, los agentes han sostenido que "la estructura que operaba en el territorio guipuzcoano" en esas fechas era el llamado comando Donosti, que estaba integrado por 'Txapote', 'Amaia' y por Geresta.

LA PANADERA, HERIDA EN EL ATAQUE

Además, los magistrados también han escuchado la versión de la panadera que resultó herida en la explosión mortal. Cabe recordar que la motobomba utilizada en el atentado fue colocada a la salida del establecimiento en el que, unos instantes antes, el concejal había comprado el pan.

"Salí disparada y cuando me desperté vi a una persona con mucha sangre en la cara y otra persona fallecida", ha relatado. La vendedora ha señalado que conocía a Zamarreño porque acudía "todos los días" a su tienda.

"Él salió de comprar el pan y yo justo salí porque iba a ir a coger una batidora donde una vecina y fue el momento ese", ha explicado, añadiendo que se encontraba "a diez pasos" del entonces edil 'popular'.

EL HISTORIAL DE LOS ACUSADOS

El juicio por el asesinato de Zamarreño, que ha quedado visto para sentencia, se une a la amplia lista de procedimientos que se han seguido contra los dos exjefes de ETA. Hasta la fecha, 'Txapote' y 'Amaia' han sido condenados por la Audiencia Nacional por su participación como integrantes del 'comando Donosti', en el secuestro y crimen del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.

La lista de víctimas mortales de 'Txapote' la completan Alfonso Morcillo Calero, Mariano de Juan Santamaría, José Ignacio Iruretagoyena, José Luis López de la Calle, Jorge Díez Elorza, José Javier Múgica Astibia, Irene Fernández Perera, José Ángel de Jesús Encinas, Enrique Nieto Viyella y Máximo Casado Carrera; también por el intento de asesinato de Ramón Rabanera y José Ramón Recalde, además de un atentado contra una discoteca.

'Amaia', por su parte, está condenada igualmente a una pena acumulada de 30 años. En su caso, ingresó en prisión el 14 de junio de 2005 por los delitos de atentado y asesinatos, tenencia de explosivos, estragos e incendios terroristas. Tiene fijada el cumplimiento de las tres cuartas partes en noviembre de este año por matar a Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica Herzog y José Ignacio Iruretagoyena.