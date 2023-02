La Fiscalía se pronunciará sobre la prescripción del crimen contra Miguel Ángel Blanco en el "momento procesal oportuno"

El fiscal general asegura que la Sala de lo Penal de la AN ha avalado la posición del Ministerio Público en este caso

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aclarado este jueves que el Ministerio Público no se pronunciará sobre la posible prescripción del secuestro y asesinato del concejal 'popular' Miguel Ángel Blanco a manos de ETA hasta que llegue el "momento procesal oportuno", indicando que es una postura avalada por el reciente auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) sobre este caso.

García Ortiz se ha referido a este asunto en respuesta a la pregunta que le ha hecho el senador del PP Fernando de Rosa durante la intervención del fiscal general en la Comisión de Justicia del Senado para presentar la memoria anual del Ministerio Público.

El fiscal general ha sido enfático a la hora de afirmar que la Fiscalía no entrará a valorar la posible prescripción de estos delitos "hasta que no llegue el momento procesal oportuno".

En este sentido, ha recordado que la Sala de lo Penal ha fijado que ese momento será durante el eventual juicio, cuando se someta al examen del tribunal sentenciador.

Así se expresaron los magistrados en un reciente auto donde, por esa misma razón, avalaron la decisión del juez instructor Manuel García Castellón de mantener imputado al ex jefe de ETA 'Iñaki de Rentería' por este crimen.

"Esa postura reciente de la Audiencia Nacional da la razón a la tesis de la Fiscalía en el sentido de que no era el momento procesal oportuno para determinar si habían prescrito determinados crímenes de ETA", ha reiterado.

García Ortiz ha advertido además de que, si la Fiscalía se manifiesta "anticipadamente" sobre este asunto, podría obstaculizar "el derecho de las víctimas a conocer la verdad". "Y la Fiscalía no va a hacer eso", ha subrayado.

Al hilo, ha recordado que la postura de la Fiscalía respecto a los crímenes de ETA ha sido "siempre" la de "garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad" mediante el impulso de los procedimientos judiciales, por ejemplo, apoyando la admisión de las querellas que piden investigar ciertos casos.

De todas formas, ha ratificado que la cuestión de la prescripción se llevará a la junta de fiscales de sala, tal y como anunció en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado verano.

LA 'DOCTRINA MIGUEL ÁNGEL BLANCO'

El dilema sobre la prescripción en el seno de la Fiscalía quedó de manifiesto cuando el pasado julio el entonces fiscal del 'caso Miguel Ángel Blanco', Vicente González Mota, pidió ser relevado del mismo porque creía que era posible perseguir este crimen pese al tiempo transcurrido, en contra del criterio de la mayoría de sus compañeros de la Audiencia Nacional.

El senador del PP también ha querido saber cuál es la postura de la Fiscalía respecto a la 'doctrina Miguel Ángel Blanco', diseñada por el abogado de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, Miguel Ángel Rodríguez Arias, y que defiende que éste y otros 430 asesinatos terroristas son imprescriptibles.

Aunque De Rosa ha asumido que el auto de la Sala de lo Penal abre la puerta a perseguir todos esos asesinatos terroristas, García Ortiz le ha indicado que "si abre o no abre otras vías no lo sabemos porque no se manifiesta, porque no era el momento procesal oportuno".