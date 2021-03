Fiscalía recurre la puesta en libertad de uno de los hermanos del clan de Los Castañas

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Antidroga Provincial de Cádiz y Campo de Gibraltar ha informado ha interpuesto un recurso de súplica por la puesta en libertad de uno de los hermanos que lideran el conocido como Clan de Los Castañas, una vez estudiada la resolución en la que se tiene por suficiente el pago de la fianza y los documentos que justifican el pago. El recurso deberá ser resuelto por la misma Sección Séptima de la Audiencia Provincial.

En una nota, la Fiscalía ha señalado que la fianza, tras dar cuenta la letrada de la Administración de Justicia, consta que ha sido pagada por dos personas, sin que aparentemente guarden ninguna relación con el investigado, lo que a su juicio "no se adecua a los requisitos legales y al espíritu de la Ley y de la Jurisprudencia en la materia".

Además, la Fiscalía considera que "no se garantiza, de la forma en que se ha prestado, que vaya a servir de freno suficiente para evitar la huida del procesado, puesto que las personas prestatarias no guardan vinculación con éste, lo que indica la poca importancia que dará a esta forma de garantía si no tiene que responder ante ellas por la pérdida de la cantidad ingresada, en caso de que se sustraiga a la acción de la justicia".

Asimismo, indica que las circunstancias del procesado "exigen un gran celo en el control del origen del dinero" que sirve para pagar una fianza de esta cuantía (200.000 euros), teniendo en cuenta que se le está imputando ser el jefe de una organización dedicada de manera habitual al tráfico de hachís a gran escala, con las ganancias que eso supone, y además contra el que se sigue una causa por blanqueo de capitales, estimándose por las fuerzas policiales un patrimonio que podría alcanzar los cinco millones de euros, y que se está investigando.

Cabe recordar que Francisco Tejón, uno de los dos hermanos que dirigen el conocido como clan de Los Castañas, abonó la fianza de 200.000 euros que le permitía salir de la prisión de Botafuegos, en Algeciras, donde se encontraba interno.