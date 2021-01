La Fiscalía retira el delito de calumnias del que acusaba a Villarejo y rebaja así la pena solicitada de dos años a uno

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía ha decidido retirar el delito de calumnias del que acusaba al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por haber dicho que el ex jefe del CNI Félix Sanz Roldán amenazó de muerte a la ex amiga del Rey emérito, Corinna Larsen, si bien ha mantenido la acusación por un presunto delito de denuncia falsa, con lo que la pena que pedía para el ex policía pasaría de dos años a uno.

El fiscal ha indicado que ha decidido modificar su escrito de acusación inicial, retirando el delito de calumnias y elevando a definitivas sus demás conclusiones, tal y como han hecho la Abogacía del Estado y la defensa de Villarejo.

El Ministerio Público pedía para él un total de dos años de cárcel: un año de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y 20 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, por el delito de denuncia falsa; y otro año y la misma inhabilitación, por el de calumnias.