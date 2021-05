La Fiscalía, satisfecha con la sentencia de los atentados de Cataluña: "Es un reconocimiento a las víctimas"

Considera que es "un recuerdo y tributo" a ellas y que estuvieron presentes durante todo el procedimiento

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha mostrado su satisfacción por la sentencia de la Sala de lo Penal relativa al juicio que se ha seguido contra los miembros de la célula yihadista que atentaron en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils porque no solo acoge todo lo mantenido por el Ministerio Público durante el procedimiento sino porque es "un reconocimiento a las víctimas del atentado".

La rueda de prensa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha tenido lugar al día siguiente de conocerse la sentencia por la que se condena a penas de 53, 46 y 8 años de cárcel a Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir y Said Ben Iazza, respectivamente. En la misma, el ponente del tribunal reprochó a los instructores --Fernando Andreu y José Luis Calama-- que las víctimas hubieran sido "las grandes olvidadas durante la instrucción".

Este viernes, Alonso ha interpretado las palabras del tribunal señalando que "no es una mención a este procedimiento" dado que en los razonamientos jurídicos se dice que las víctimas han podido participar en el mismo. A su juicio, la alusión se debe a que los autores materiales de los atentados no han podido ser enjuiciados dado que fallecieron, y ha resaltado que las víctimas "no son las grandes olvidadas, al contrario, se les reconoce su derecho a la verdad".

Alonso ha incidido durante su intervención continuamente en que desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional quieren que la sentencia "sea un recuerdo y tributo porque --las víctimas-- son las que más han dado en este hecho". "Dieron su vida, dejaron familias incompletas y dejaron mucho dolor", ha apuntado, para luego añadir que desde la Fiscalía han intentado que desde un principio (...) en el reconocimiento de la condena se haga una mención a esas victimas".

Así, ha explicado que puesto que cuando hay un atentado las víctimas se quedan sin voz, para eso está el Ministerio Fiscal, que a través de sus escritos y de su defensa en el juicio intenta poner voz a esas víctimas. "Queremos que se reconozca la memoria, la verdad, la justicia, y entendemos que con la sentencia se ha conseguido", ha aseverado.

Así, ha subrayado que si bien la mención al olvido de las víctimas que se hace en la sentencia si se descontextualiza "parece dura", si se lee en el ámbito de la sentencia, de 1018 páginas, "no lo es". Indica que el ponente se refiere a que no se les puede devolver a la vida, y les da "el puesto de honor que merecen". "Son lo más importante del proceso y sobre ellas ha pivotado todo el procedimiento, otra cosa es que no haya condena sobre los --autores-- ya fallecidos", ha añadido, apostillando que "sobre los vivos no se pudo demostrar que fuesen conocedores de esas muertes que se iban a producir" en los atropellos del día siguiente a la explosión de Alcanar.

En este sentido, ha insistido en que durante el proceso las víctimas han tenido el derecho y la garantía de poder participar y ser miembros "de un procedimiento que ha sentado y sentará precedente por la forma de ser tramitado y por lo que supuso la instrucción".

LA ACTUACIÓN DE LOS MOSSOS

Al respecto, ha señalado que la sentencia pone en valor la cooperación que se produjo entre autoridades de diversos países, "fue perfecta", y ha indicado que gracias a ello se llegó a demostrar "la verdad judicial" de quiénes son los autores y porqué se les condena".

Asimismo ha puesto de relieve la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en especial el papel de los mossos porque se volcaron en evitar la comisión de más daños por parte de los terroristas y en la investigación para buscar a los responsables. "Gran profesionalidad, son un gran cuerpo policial", ha apuntado.

"La Justicia ha hablado, la sentencia marcará un hito importante en el devenir de la lucha contra el terrorismo yihadista", ha señalado, apuntando que estructura muy bien y hace un extenso análisis relativo a los procesos de radicalización.

"DIVERGENCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO"

Dado que las penas impuestas por el tribunal a dos de los terroristas (53 y 46 años) fueron mayores a las que solicitaba el Ministerio Público, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha explicado que están satisfechos y que ni siquiera ese matiz merece crítica porque no hay un reproche del tribunal.

"Son divergencias de carácter técnico jurídico sin trascendencia", ha indicado para luego apostillar que "no es el caso de que el fiscal se haya quedado corto y el tribunal haya tenido que actuar ante esa parquedad".

Por su parte, la fiscal del caso Ana Noe, que ha apuntado que las víctimas estuvieron presentes desde el primer momento de la investigación y que se hizo una "labor de hormiga" para conocer qué lesionados podían ser considerados como víctimas del terrorismo, ha señalado que las discrepancias en las penas se deben que ellos interpretaron que los daños causados por la explosión en las labores de desactivación de explosivos en Alcanar daban pie a responsabilidad civil pero no penal.

Al hilo, ha señalado que en base a antecedentes y sentencias previas ellos calificaron de esa manera y pidieron resarcimiento por las lesiones producidas cuando la retroexcavadora impactó con restos de explosivos. "Creíamos que se indemnizaba por la vía de la responsabiliad civil, pero no por vía de responsabilidad penal", ha añadido, para luego explicar que dada la sentencia, ahora cuentan con un antecedente nuevo que sí contempla la vía penal.

LA IMPLICACIÓN DE ANDREU

No obstante, desde la Fiscalía han dejado claro que hasta el momento sólo han hecho una primera lectura rápida de la sentencia y que deben estudiarla en profundidad para saber si les convence y defienden la postura del tribunal, pero han apuntado que el derecho es un elemento vivo que se adapta y en este caso el tribunal abre otra perspectiva con la interpretación relativa a las explosiones de Alcanar.

Además, han querido reconocer la labor de los jueces instructores, "la implicación de Andreu que se volcó con las víctimas", y ha lamentado que pueda quedar "opacada" por la resolución. "No hay que olvidar que toda sentencia tiene su base en el instructor", ha añadido.