Fiscalía tiene ya la denuncia de Cs contra García-Gallardo por utilizar el logo de la Junta para promocionar a Vox

Igea ve "sorprendente" que hasta la formación de Abascal ha dejado "abandonado" a su vicepresidente al desentenderse de lo ocurrido

VALLADOLID, 8 (EUROPA PRESS)

Fiscalía de Valladolid tiene ya en su poder la denuncia que Ciudadanos ha presentado este miércoles contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, de Vox, por supuesta malversación al colgar en su cuenta de twitter un vídeo promocional de su partido en el que utiliza el logo de la Administración regional.

El encargado de presentar dicha denuncia ha sido el procurador de la formación naranja, Francisco Igea, que a primera hora de la mañana se personaba en el Palacio de Justicia, sede de la Diputación Provincial y de la Fiscalía, para poner en manos de la acusación pública la comisión, a su entender, de un delito de malversación por parte de García-Gallardo en lo que ha calificado además como un "signo del autoritarismo" por parte del denunciado.

"Nuestra intención es poner fin y límites a lo que está ocurriendo en Castilla y León desde la llegada de los consejeros de Vox al Gobierno de la Junta. Uno de los primeros signos del autoritarismo es confundir administración, gobierno y partido, algo que solo ocurre en los regímenes totalitarios cuando alguien rompe esa barrera", ha resumido el que fuera consejero de Trasparencia y Ordenación del Territorio en el anterior ejecutivo y hoy en la bancada de la oposición.

En el caso denunciado, Igea, en declaraciones recogidas por Europa Press, sostiene que el vicepresidente se ha servido de los instrumentos de la Administración regional para hacer campaña de partido", en alusión a ese vídeo promocional colgado en su cuenta de twitter en el que aparecen los logos de Vox y de la Junta, si bien ha añadido igualmente que no se trata de un hecho aislado sino de algo que se viene repitiendo de forma "sistemática" en todas aquellas tomas de posesión y otros actos del Ejecutivo que luego "son reciclados en vídeos de campaña" de la formación de Santiago Abascal "utilizando los instrumentos de la Junta".

QUE MAÑUECO LE SANCIONE

En el último episodio denunciado, continúa Igea, "se ha sobrepasado todas las barreras al mezclar el logo de la Junta, de todos los castellanos y leoneses, con el de Vox, algo inadmisible", algo que espera que el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reconozca en forma de sanción a su compañero en el Ejecutivo autonómico.

"Veremos lo que decide la Fiscalía de Valladolid sobre si esta conducta tiene o no reproche penal, peso que también incumple la Ley del Buen Gobierno y Trasparencia de este país", critica el procurador de Cs, que por eso exige a Fernández Mañueco que responda de forma positiva a la petición de sanción formulada, de forma paralela, por escrito.

Aunque Igea ha preferido mostrar cautela y respeto en cuanto a lo que decida finalmente la Fiscalía, el parlamentario de Cs sí ha recordado que en caso de que el caso siga adelante y se determine la comisión de un delito, éste llevaría aparejada la inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

Lo que ya ha descartado el procurador de la formación naranja es que el denunciado pueda escudarse en la inexperiencia, pues, tal y como ha aseverado, "si uno es inexperto, no puede estar en el Gobierno regional".

En su comparecencia ante los medios de comunicación ante las puertas de la Audiencia Provincial, antes de hacer entrega de la denuncia, Igea ha precisado también que el escrito se dirige en exclusiva contra el vicepresidente de la Junta, después de que "su propio partido, de forma sorprendente, se haya desentendido y diga que no tiene nada que ver en el asunto al tratarse de la cuenta personal del señor García-Gallardo.

"Cómo será la cosa que Vox deja abandonado a su vicepresidente y no quiera saber nada de lo que ha hecho con su símbolo", insiste Francisco Igea, quien ha aprovechado para lamentar que mientras la mitad de los miembros de la Junta está utilizando recursos de ésta, la Comunidad atraviesa por graves problemas en su sector primario y en Siro, donde peligra el empleo de más de 1.700 personas.

"Y esos recursos no se están utilizando para solucionar estos problemas sino para hacer campaña de cara a las elecciones andaluzas. Esto es absolutamente inadmisible. En esta denuncia no hay una persecución ni animadversión personal hacia el señor García-Gallardo, sino el intento de mostrar a los miembros de la Junta que la administración es de todos y que la misma no se utiliza para beneficio ni de Vox ni del PP", ha sentenciado el procurador de Cs.