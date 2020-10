La Fiscalía no ve delito en los mensajes de Twitter de Seguí contra el presidente del Gobierno

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El vídeo del día Calviño dice que no es momento para el “derrotismo”.



Calviño dice que no es momento para el “derrotismo”.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha acordado el archivo de una denuncia presentada por el PSOE contra la periodista y exdirigente de VOX Cristina Seguí a raíz de la aparición de varias publicaciones en su cuenta de Twitter que el partido consideraba ofensivas hacia el Gobierno de la Nación y para la formación política.

Según el Ministerio Público, los hechos a los que alude el denunciante no son constitutivos de un delito de discurso de odio ni de injurias porque, aunque pueden considerarse "irrespetuosos", han de ser entendidos como una opinión "profundamente crítica y negativa". Por esta razón, rechaza judicializar este asunto.

Para la Fiscalía, las expresiones utilizadas en un mensaje en el que Seguí calificaba en el que calificaba de "miserable y cerdo sinvergüenza" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez son "literalmente vejatorias o insultantes" y deben considerarse ajenas al ámbito de protección de la libertad de expresión, si bien añade que debe tenerse en cuenta el contexto en el que se produjo el mensaje, lo que descarta el delito de injurias.

En el decreto de archivo conocido este jueves la Fiscalía advierte de que, en primer lugar se han de contextualizar los hechos denunciados, "los cuales tienen lugar en el marco de una crítica realizada por la denunciada hacia el Gobierno de la Nación por la gestión de la pandemia provocada por la COVID-19".

DEBEN SER ENTENDIDAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA

Más tarde aclara que para analizar los mensajes entran en liza la libertad de expresión y el derecho al honor, "por lo que las expresiones utilizadas, aunque aisladamente puedan ser ofensivas, se han de poner en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tienen lugar".

Así recuerda que la libertad de expresión tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información. Y ello porque la primera se refiere a la narración de hechos susceptibles de ser contrastados y veraces "mientras que la libertad de expresión alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones y la veracidad no entra en juego, puesto que las ideas y opiniones no pueden ser calificadas como veraces o inveraces en una sociedad democrática avanzada".

Dado que en muchos supuestos se mezclan las opiniones con informaciones, el escrito explica que no es "sencillo" determinar cuál prima. "En todo caso -añade-, el conflicto entre sendos derechos requiere una técnica de ponderación que exige tanto valorar aquellos derechos en abstracto como analizar en concreto los elementos y circunstancias del emisor y del destinatario que concurran en cada caso concreto".

Sobre el contenido de los mensajes denunciados, el Ministerio Público subraya que han de ser entendidos como una opinión "profundamente negativa y crítica" y pese a que pueden tacharse de "adversas", "no objetivas", "inoportunas" o "desmesuradas" al empelar términos "feroces" e "irrespetuosos", esta circunstancia no es motivo para integrarlos en un el delito de odio "pues no denotan una cosificación ni deshumanización de los integrantes de un colectivo de los expresamente previstos en el Código Penal.

Por lo que se refiere al delito de injurias amenazas o calumnias al Gobierno de la Nación, la Fiscalía interpreta los tuis como una crítica "por lo que se entiende que constituye una opinión personal manifestada en el ejercicio de su Libertad de Expresión que sin duda es desabrida, molesta y recibida como injusta por el destinatario, pero que carece del 'animus iniuriandi que requiere el tipo".

MENSAJES ANALIZADOS

En un mensaje del pasado 29 de marzo pasado Seguí manifestaba: "Son el puñetero Menguele. El empresario bueno será el que no palme. Que reduzcan las bancadas de inútiles. Que el Congreso pase a tener 170 dip (sic) y los parlamentarios autonómicos 45. Disuelvan el pesebre feminazi de @igualdadGob e indemnicen a las víctimas del #COVID19con su presupuesto.

En otro mensaje analizado, de fecha 31 de marzo, la tertuliana publicó una foto de un depósito de cadáveres acompañado con el texto: "Este Gobierno criminal está desde el principio en la ocultación de sus indicios delictivos: Los forenses no probarán las muertes por coronavirus: Sanidad los restringe a las "muertes violentas".

Ese mismo día 31 publicó: "17 días encerrada en casa y sin poder trabajar por vuestras mentiras, vuestra manifiesta indigencia intelectual y vuestra negligencia. Ni un euro detraído de los entes de sociópatas feminazis. @PSOE. Sois gentuza". Incorpora una foto donde hace constar el pago de una cuota de autónomos.

En otro mensaje analizado, de 9 de abril, Seguí señalaba que "el Estado de Excepción de un Gobierno comunista que ha mentido, que ha ocultado muertes y que ha aprovechado el miedo a morir y el confinamiento para colar medidas económicas que conducirán a la ruina a millones de españoles. Comparar a VOX con las CUP es consigna de Escolar". Tampoco ha encontrado delito en mensajes similares publicados en semanas posteriores por la periodista.