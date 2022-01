Fitur.- Meliá prevé recuperar ingresos prepandemia a comienzos del 2024 y no descarta vender más hoteles este año

Anuncia más de una decena de aperturas como mínimo en 2022, incluido su primer hotel neutro en carbono en Menorca

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La cadena hotelera Meliá ha mostrado su confianza en la recuperación turística mundial y estima que "a finales de 2023, principios del 2024" la compañía podría recuperar los niveles de ingresos prepandemia, primero en la parte vacacional y posteriormente en la urbana. La hotelera acelera este año su expansión y anuncia más de una decena de aperturas, incluido su primer hotel neutro en carbono, además de la llegada de la marca Paradisus by Meliá a España.

El vicepresidente y CEO de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, aseguró en la rueda de prensa celebrada en el marco de la feria turística Fitur 2022 que el primer trimestre del año será aún "complicado", pero confía en que el segundo y el tercero se presenten más optimistas "a medida que la sexta ola vaya amortiguándose y desapareciendo". Así, ha avanzado que volumen de reservas de Meliá Hotels para Semana Santa y verano de este año es un 11% más de reservas que en 2019.

El consejero delegado ha querido transmitir un claro mensaje de optimismo sobre la recuperación turística que tendrá lugar a lo largo de este año. "Esperamos que a lo largo de ese año 2022 se puedan recuperar los niveles de ingresos y de ocupación del 2019 en hoteles vacacionales, que suponen el 61% de nuestro portfolio. En los hoteles urbanos la recuperación se retrasará un poco más hasta el año 2023", indicó el directivo.

Escarrer explicó que las "empresas ganadoras en esta época post pandemia" han sido fundamentalmente los destinos de proximidad y aquellas empresas que han apostado por la sostenibilidad. En el caso de Meliá, además se ha visto muy fortalecida gracias a su , así como la apuesta por el segmento de lujo y marcas y experiencia 'lifestyle'.

"Afrontamos un año 2022 con mucha ilusión y con mucha prudencia. Estamos convencidos que lo más importante es que las ganas de viajar siguen intactas en nuestros clientes. Entre todos tenemos que aprender a convivir con el virus y en la medida de lo posible ir adoptando cierta normalidad que confío que a lo largo de este año se haga más evidente", afirmó el directivo hotelero.

PARADISUS LLEGA A ESPAÑA.

En 2021 la hotelera abrió un total de trece establecimientos y se firmaron un total de 21 nuevos proyectos (la mayoría hoteles existentes). Este año están previstos como mínimo abrir otros 11 hoteles.

Por primera vez, la marca de lujo todo incluido Paradisus by Meliá (hasta ahora solo presente en el Caribe) llega a España este año, de la mano de Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote, que serán el resultado de la transformación total de Meliá Tamarindos y Meliá Salinas, respectivamente. Asimismo, la compañía también estrenará un gran resort en el Caribe mexicano con Paradisus Playa Mujeres.

Además, la marca de lujo Gran Meliá incorporará un nuevo miembro a la familia con la apertura de un hotel en Menorca, el primer cinco estrellas gran lujo de la isla. Será el primer hotel sin huella de carbono de las Islas Baleares.

La hotelera ha confirmado que tal y como hicieron el año pasado, seguirá desinvirtiendo con la venta de hoteles en el primer semestre del año, especialmente en destinos del Caribe, en destinos maduros, eso sí tomando la compañía algún tipo de participación minoritaria con un contrato de gestión a largo plazo (de no menos de 20 años).

PRESENTACIÓN DE MELIA COLLECTION.

La compañía hotelera ha aprovechado la feria turística para presentar su nueva marca The Meliá Collection, una selección de hoteles de lujo independientes y únicos que la compañía ha creado ha creado para satisfacer la creciente demanda de hoteles premium que potencian las experiencias locales y la autenticidad del destino. Entre ellos, se encuentran hoteles como Hacienda del Conde (Tenerife), Villa Marquis (París) o Serengeti Lodge (Tanzania).

La expansión seguirá siendo otra fortaleza de la compañía. En 2021 Meliá firmó 21 establecimientos y abrió 13 hoteles (entre ellos el ME Barcelona), y en 2022 proseguirá su crecimiento y verán la luz nuevos proyectos: entre ellos el Gran Meliá Zhengzhou (su séptimo hotel en China), el Gran Meliá Nha Trang (Vietnam), el Meliá Chiang Mai (Tailandia), el Meliá Trinidad Península (Cuba), el Sol Marina y el Blue Sea Beach Affiliated by Meliá (ambos en Creta, Grecia), o el Hotel Las Arenas Affiliated by Meliá (Benalmádena, España) entre otros.

"Todos ellos refuerzan nuestro liderazgo en el segmento vacacional y bleisure, en las zonas clave de expansión de la compañía, que son Caribe, Mediterráneo y Asia Pacífico", concluyó Escarrer, quien recordó que los fondos europeos 'Next Generation' suponen una oportunidad "única para dar un salto competitivo en el sector".