Fitur Travel Technology 2023 reunirá a más de 60 empresas en Ifema Madrid entre el 18 y el 22 de enero

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Fitur Travel Technology 2023 abordará la mejora de la gestión hotelera, la digitalización, el uso de la inteligencia artificial, la personalización de la experiencia del cliente, la potenciación de las reservas, la eficiencias y la rentabilidad como sus principales propuestas para esta edición de la feria.

Más de 60 empresas participarán en este espacio, donde se darán cita los principales proveedores de tecnología y soluciones innovadoras para la próxima generación de viajes, que se desarrolla en el marco de Fitur, Feria internacional del Turismo, organizada por Ifema Madrid, del 18 al 22 de enero de 2023.

MEJORA DE LA GESTIÓN HOTELERA

La mejora de la gestión hotelera, la comunicación omnicanal y las aplicaciones del software más avanzado estarán presentes en Fitur Travel Technology.

Hotel Data Flow presenta We_Love_Data, la solución para una gestión hotelera integral 100% digitalizada, que genera información de alto impacto para la toma de decisiones basada en datos. Asksuite proporciona una comunicación omnicanal e inteligente para hoteles y resorts, con una plataforma que ofrece un control centralizado de todos los canales y la mejor automatización (la compañía ha ganado el premio internacional al Mejor Chatbot de Hotel durante tres años consecutivos). Mientras que Duetto permite a los equipos de revenue desplegar y escalar estrategias rentables a través de la integración de datos en tiempo real.

La gestión digital en Hotelkit hace posible llevar a cabo las tareas diarias de manera estructurada. Octorate ofrece un software todo-en-uno para Hoteles, B&Bs y apartamentos que mejora y automatiza todos los procesos relacionados con el alojamiento de forma intuitiva. Hotelgest dará a conocer un sistema autónomo y personalizado en cualquier dispositivo, momento y lugar. Y Fairmas aporta una solución intuitiva para el reporting y control financiero, que muestra los KPI más relevantes para maximizar beneficios.

DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La digitalización, la inteligencia artificial y los avances en el registro de clientes aportan grandes ventajas tanto para hoteles como para clientes. Delta Informatica presenta en la feria todas las novedades en software de digitalización y registro de personas.

Eisi Soft ayuda a digitalizar y gestionar procesos operativos, técnico-legales, higiénico-sanitarios y medioambientales que deben llevarse a cabo en instalaciones y activos de diversa índole. Y Roommatik ofrece soluciones de auto 'check in' y productos adaptados a las necesidades de cada establecimiento.

Con más de 50 integraciones PMS y las principales marcas de cerraduras electrónicas, sus kioscos de 'check in' permiten agilizar la llegada de los huéspedes y aumentar la rentabilidad del hotel.

Briguest propone una plataforma de comunicación digital desarrollada con inteligencia artificial que permite al huésped comunicarse con el hotel en todo momento.

HiJiffy presenta un sistema operativo que utiliza también la inteligencia artificial para crear interacciones refinadas entre los hoteles y sus clientes, con capacidad para comprender las emociones. Y OTA Insight ayuda a los establecimientos a tomar mejores decisiones de distribución y 'revenue management' con herramientas de 'business intelligence' alojadas en la nube.

PERSONALIZACIÓN Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Eroom Suite permite a los negocios hoteleros optimizar los procesos en las áreas de entretenimiento, conectividad, interactividad y tecnología para ofrecer experiencias hiperpersonalizadas, mientras eleva su rentabilidad.

IDeaS mejora los controles y los ingresos con soluciones de gestión todo en uno, fáciles de usar, que también potencian los resultados. GuestPro, una plataforma 360º, conecta al alojamiento con el huésped en todas las etapas del 'guest journey'. Mientras que Mews, una innovadora nube para la hostelería, hace posible mejorar el rendimiento, maximizar los ingresos y proporcionar experiencias notables a los clientes.

Shiji Group propone una amplia oferta de soluciones de software, como un punto de venta empresarial y un sistema de gestión de propiedades de última generación para grupos hoteleros. El directorio digital de huéspedes SuitePad optimiza la comunicación en la habitación y combina en un dispositivo la carpeta digital con la guía de viajes, el menú de servicios, el mando de la televisión, el teléfono, entre otros. Y BEONx optimiza el precio y la distribución basándose en las expectativas y el comportamiento de compra del consumidor.

POTENCIACIÓN DE LAS RESERVAS

La matriz de Paraty World, Paraty Tech, presenta las últimas novedades de su motor de reservas, como un nuevo calendario flexible que ofrece al cliente la posibilidad de variar las fechas del viaje. Regiondo comercializa su sistema para operadores de tours y actividades turísticas y de ocio. RoomRaccoon propone una completa solución "todo en uno", que combina PMS (sistema de gestión de propiedades), channel manager, motor de reservas y plataforma de pagos. Mientras que Sihot incluye un motor de reservas, un sistema de punto de venta, una plataforma de gestión de eventos y más de 20 módulos para personalizar el PMS.

Stay lleva a la feria su reserva digital de servicios, encuestas en tiempo real, comunicación por smartphone entre staff y huéspedes y gestión digital de peticiones. Y The Hotels Network aporta herramientas de análisis que facilitan a las marcas hoteleras atraer a los huéspedes y conectar con ellos.

EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

La eficiencia en el funcionamiento y la rentabilidad del negocio son elementos claves en el desarrollo hotelero. Niikiis presenta un software de recursos humanos que no solo mejora la eficiencia operativa, reduciendo tiempo y costes en tareas manuales y repetitivas, sino que también aumenta la fidelización de los colaboradores. RoomCloud ofrece software para hoteles y alquileres vacacionales dedicados a la distribución en OTA, venta online y conexiones con GDS; y, además, permite la conexión a los metabuscadores para administrar estratégicamente y aumentar los ingresos.

Wavycat by Wavyssa es el primer software de ingresos desarrollado por y para hoteleros vacacionales, que optimiza los ingresos de todos los canales, 'on line' y 'off line', reduce costes y eleva la rentabilidad. Mientras que LoungeUp, una plataforma todo en uno que ya utilizan más de 3.000 proveedores de alojamiento turístico, no solo simplifica y personaliza la experiencia de los huéspedes, sino que agiliza las operaciones y maximiza los ingresos del establecimiento.