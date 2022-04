Five Guys impulsa su 'delivery' con su entrada en Just Eat

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La cadena de hamburgueserías Five Guys ha impulsado su presencia en el 'delivery' con su entrada en Just Eat, según ha informado la plataforma de reparto de comida a domicilio 'online' en un comunicado.

En concreto, a través de sus 22 restaurantes situados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Granada, Málaga y Bilbao, los usuarios de la plataforma de 'delivery' podrán disfrutar ya de su carta.

El director general de Just Eat España, Patrik Bergareche, ha destacado la llegada de la cadena de hamburgueserías a la plataforma. "La incorporación de Five Guys a Just Eat supone un nuevo hito de enorme trascendencia en aquello que es prioritario para nosotros: seguir construyendo la mejor oferta gastronómica a domicilio en España".

Por su parte, el director general de Five Guys España y Portugal, Daniel Agromayor, se ha congratulado de esta colaboración. "Arrancar esta nueva etapa de la mano de Just Eat nos hace profundamente felices. Five Guys es una empresa familiar que hace hamburguesas con los mejores ingredientes frescos, y estamos seguros de que ahora con Just Eat nos descubrirán nuevos consumidores", ha indicado.

El acuerdo entre Five Guys y Just Eat consolida la apuesta de la plataforma por ofrecer a sus usuarios una amplia oferta gastronómica, que cuenta ya con 100 tipos de comida distinta.

Con esta nueva incorporación, la plataforma de 'delivery' suma alrededor de 25.000 establecimientos asociados, incluyendo a másde 90 grandes marcas de restauración, y tiene presencia en 2.700 municipios de España, cubriendo en la actualidad el 95% del territorio nacional.