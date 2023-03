MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Five Guys sigue creciendo en España con la apertura de un nuevo restaurante en Madrid, que se convierte en su local número 28 en el mercado nacional, según informa en un comunicado.

En concreto, la cadena de hamburgueserías impulsa su presencia en la capital con un espacio ubicado en la Avenida Felipe II, justo al lado del Wizink Center y que se convierte en la primera apertura de la enseña en 2023.

De esta forma, el nuevo restaurante cuenta con un espacio de 340 metros cuadrados, que está repartido en tres plantas y con terraza exterior. Además, esta apertura crea 60 nuevos puestos de trabajo con contratos indefinidos.

El director de Five Guys en España y Portugal, Daniel Agromayor, ha destacado lal importancia de Madrid para la compañía. "En la Comunidad de Madrid abrimos nuestro primer Five Guys en 2016, y con éste ya van '12+1'. Para arrancar el año no se nos ocurría mejor lugar que este estratégico enclave en Felipe II. Estábamos deseando abrir las puertas", ha reconocido.

"Five Guys no invierte nada en publicidad ni en marketing, pero sí invertimos todo en crear empleo de calidad, ofrecer oportunidades profesionales y generar riqueza en la comunidad donde operamos. Somos una empresa familiar y queremos ser la hamburguesería favorita de los madrileños de a pie", ha subrayado.

Con esta apertura, Five Guys sigue apostando por España. Desde su desembarco en el país en 2016 con su primer espacio en la Gran Vía madrileña ha continuado con su plan de expansión y con esta apertura ya son 28 los restaurantes en España. Así, la marca tiene presencia además de en la Comunidad de Madrid en Barcelona, Viladecans, Valencia, Alicante, Sevilla, Granada, Málaga, Bilbao y Murcia.