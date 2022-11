Flora González nos confiesa cómo se encuentra y sus planes de Navidad tras su boda con Carlos Dato

MADRID, 23 (CHANCE)

Belén Rueda ha presentado en la mañana de este miércoles 'CASMARA', una marca de alta cosmética con la que podremos brillar estas Navidades, en el Hotel Four Seasons de Madrid y allí nos hemos encontrado con Flora González. La presentadora ha atendido a los medios de comunicación y se ha abierto en canal... desde su boda con Carlos Dato hasta sus deseos de ser mamá.

Flora nos ha confesado que todavía está con "el subidón, continúa esa alegría" por su enlace matrimonial, tanto que no ha cambiado nada entre ellos porque "nos seguimos queriendo mucho, como siempre". Eso sí, a pesar de asegurarnos que lo disfrutó mucho, la presentadora no descarta volver a celebrarlo el año que viene: "lo he disfrutado, pero no se disfruta igual sin saber si va a salir todo bien, no disfrutas del todo, disfrutas mucho... pero, siempre estás como pendiente de todo el mundo. Ha salido todo tan bien que me da pena no vivirlo otra vez".

En cuanto a cómo pasarán sus primeras Navidades como matrimonio, Flora nos desvela que "nos dividimos, yo soy de una familia muy numerosa del sur y él es de una muy pequeñita del norte, pasamos Nochebuena separados y Nochevieja en el desierto de Atacama". Y es que "para mis padres es muy importante que esté yo, para los suyos también y no podemos juntarles todavía en Madrid", algo que no considera ningún problema ya que "la clave de un matrimonio exitoso es saber respetar el tiempo de cada uno".

Flora está encantada con su pareja y no puede disimular lo enamorada que está. Carlos le ha aportado "serenidad y seguridad, creo que soy mejor persona desde que estoy con él" y ella, le ha dado vidilla, ya que es una de las mujeres más todoterreno que hay en la pantalla actualmente.

Preguntamos a Flora si tiene instinto de maternidad y nos confiesa que "a mi me gustan mucho los bebés, veo la parte buena, pero no sé... tengo que sopesarlo porque a nivel profesional no existe la conciliación y cuando eres autónoma, menos". Eso sí, le encantaría " tener una familia numerosa, me encantaría tenerla el año que viene".