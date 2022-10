Flora González nos desvela cómo recuerda el día de su boda con Carlos Dato

MADRID, 30 (CHANCE)

A finales de junio, Flora González, presentadora de 'El tiempo' en Telecinco nos confesaba estar nerviosa por su enlace matrimonial con Carlos Dato: "empiezo a estar nerviosa, todavía no ha llegado ese momento en el que pierdo peso pero estoy bien. Confío mucho en los organizadores, no me queda otra". Meses después de su boda, hemos hablado con ella y nos ha confesado cómo fue todo.

Flora González recuerda el día de su boda con su marido como un día muy especial en el que hizo feliz a mucha gente: "es maravilloso, sobre todo por la cantidad de recuerdos bonitos que me van viniendo, por sentir que he hecho feliz a mi familia porque la gente joven tenemos la fiesta muy integrada cada semana pero haberles ofrecido a mis padres, nuestros amigos, a mis tíos esa fiesta, como que me pone muy contento el corazón".

A la presentadora le gustaría ser madre pero es consciente de que hay mujeres que no pueden serlo y está abierta a las dos posibilidades: "ganas sí que tengo lo que no sé es si puedo. Hay mucha gente que no puede y yo no he tenido la oportunidad de comprobarlo. Si puedo bien y si no puedo, pues seré muy feliz. Somos una familia de dos con plantas, lo seremos de dos, con plantas y un perrito, no lo sé".

En caso de poder tener hijos, le gustaría tener dos para que tuvieran una buena relación de hermanos: "tampoco me parece tan mal plan pero si tengo, me gustaría tener como mínimo dos". Aunque se imagina su vida de casada con su marido igualmente feliz: "seremos como novios para siempre. Veo que las parejas que no tienen hijos hacen planes todavía muy de novios, como que se centran mucho en ellos".