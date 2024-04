El Fogain deja de dar cobertura a diez entidades

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) ha dejado de dar cobertura a diez entidades, entre ellas JP Morgan Gestión, según ha recogido este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, las entidades Beka Values, Ninety Nine Financial Markets y All Trading Europe Assets & Markets han causado baja en el Fogain, en tanto que el cese de cobertura se produce desde el momento en el que cada entidad pierde la condición de entidad adherida.

De su lado, también han causado baja las entidades GBS Finanzas Investcapital, Finanbest Inversiones Inteligentes, Singular Asset Management, Bankoa Gestión, March Asset Investments, JP Morgan Gestión y 360 Cora, aunque en éstas se ha producido una cesión de actividad en las que las entidades resultantes siguen cubiertas por el Fogain u otro homólogo nacional o extranjero.

Este cese de la cobertura se ha producido como consecuencia de la renuncia de la sociedad como empresa de servicios de inversión o, en el caso de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC), por la modificación del programa de actividades con la finalidad de suprimir la actividad de prestación de servicios de inversión.

La semana pasada, el Fogain comunicó la incorporación de 134 nuevas entidades, con lo que ya sumarían un total de 328 entidades en su objetivo de defender al inversor, una labor para la que disponen de un patrimonio de 132 millones de euros.

Fogain ha cubierto, desde su creación en el año 2001, ocho casos de crisis y ha indemnizado a más de 15.000 inversores por un importe conjunto superior a los 90 millones de euros.