Foment del Treball cree que Gotham supuestamente tergiversó "a su favor" información sobre Grifols

Aboga por ampliar el plazo de restricción de las ventas en corto

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La patronal Foment del Treball ha sostenido que Gotham City Research supuestamente tergiversó "a su favor" la información sobre la farmacéutica catalana Grifols en el informe que publicó a principios de enero, ha sostenido la entidad en un informe consultado por Europa Press.

El documento, avanzado por 'La Vanguardia', afirma que "se puede preconcluir que el informe de Gotham City Research no incorpora ninguna información que el mercado no supiera en el momento de publicarlo".

Así pues, ha criticado que las cifras en las que el fondo basa el documento "no se ajustan a la realidad" al comparar los últimos doce meses auditados, un periodo que coincide con el punto más bajo de la crisis de escasez del plasma.

Según la patronal, "sesga los valores para obtener un apalancamiento muy elevado" y concluir así que la farmacéutica sobreestimó el Ebitda, subestimó la deuda, realizó facturación inversa y transacciones con partes vinculadas y posee problemas de gobernanza.

La cotización de Grifols pasó de los 14,24 euros por acción el día anterior a la publicación del documento de Gotham a los 8,1 euros el mismo día, cuando finalmente la cotización del valor cerró en los 10,55 euros por acción.

REVISAR EL REGLAMENTO

Ante esta situación, Foment del Treball ha planteado establecer un periodo temporal más amplio para restringir o prohibir las ventas en corto de instrumentos financieros ante el descenso significativo del precio porque el plazo fijado a día de hoy "no disuade suficientemente" a operadores con finalidades exclusivamente especulativas o maliciosas.

Ha defendido que "estas crisis no se pueden resolver hasta que no se dispone de la información relevante", lo que, a su juicio, requiere más tiempo que el plazo contemplado en la legislación, que establece que no excederá el final del día de negociación siguiente al de la bajada del valor.

La patronal también ha pedido armonizar la obligación de notificar una posición en corto sobre un determinado umbral a todo el mercado europeo, puesto que cree que la normativa vigente en España y Dinamarca "castiga a los mercados más transparentes".

Y ha reclamado que la Autoridad Europea de Valores y Mercados y los mercados mismos "tienen que preocuparse" de actuaciones que puedan distorsionar de forma sesgada, maliciosa o engañosa los títulos o afecten a uno de los operadores, además de atender a actos o incidencias que repercutan en el conjunto de la operativa.