El fondo asesorado por 'El Economista' alcanza su rentabilidad récord del 15,47%

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El fondo asesorado por 'El Economista', Tressis Cartera Eco30, ha alcanzado su récord de rentabilidad, que se sitúa en el 15,47% desde su nacimiento en septiembre de 2018, con lo que remonta la caída registrada hace casi un año, de la cual ha recuperado un 85%.

Este fondo se nutre de un índice conformado por 30 "valores internacionales de alta calidad", creado por el medio en 2013 para servir de referencia a aquellos inversores interesados en construir una cartera diversificada de bolsa mundial.

'El Economista' no es el primer medio en vincularse a un índice bursátil: también lo han hecho 'The Wall Street Journal' con el Dow Jones, el 'Financial Times' con el Footsie 100 o el japonés 'Nihon Keizai Shimbun' con el Nikkei 225.

La empresa editora de 'El Economista', Ecoprensa, actúa como asesor de Tressis Gestión para el producto.