El fondo WHP Global compra una participación mayoritaria de Tru Kids, matriz de Toys 'R' Us

El fondo de inversión WHP Global ha adquirido una participación mayoritaria en Tru Kids, la empresa matriz de Toys 'R' Us, entre otras marcas, por una cantidad no especificada, según ha informado este lunes en un comunicado.

Además de Toys 'R' Us, Tru Kids también es dueña de las cadenas de tiendas de juguetes Babies 'R' Us y Geoffrey the Giraffe. Además, también son propietarios de una veintena de marcas de juguetes para niños y bebés.

Entre los actuales accionistas de Tru Kids también se encuentran los fondos Solus Alternative Asset Management y Ares Management. No obstante, WHP será la firma que gestione directamente el negocio y marque la expansión estratégica.

"Nuestra inversión en Toys 'R' Us refleja nuestra creencia y pasión por la marca. Estamos emocionados de coger las riendas de la principal marca de juguetes del mundo en un momento en el que la categoría ha crecido un 16% y la demanda de juguetes está en un máximo histórico", ha indicado el presidente y consejero delegado de WHP Global, Yehuda Shmidman, quien también es vicepresidente de Tru Kids desde enero de 2019.

Aunque la empresa no ha ofrecido datos de la operación, ha indicado que las 900 tiendas de Toys 'R' Us y Babies 'R' Us, así como sus webs, generan 2.000 millones de dólares (1.676 millones de euros) de facturación anuales.

Tru Kids se hizo con todos los activos de Toys 'R' Us después de que la cadena de jugueterías entrara en bancarrota en septiembre de 2017.