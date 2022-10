Los fondos bajo criterios ASG pierden fuelle y registran una caída patrimonial del 7,13% hasta septiembre

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los fondos bajo criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza (ASG) han perdido fuelle este año al registrar una caída patrimonial de 7.084 millones de euros en los primeros nueve meses del año, equivalente a un 7,13%, según datos de la consultora Vdos publicados este jueves.

Así, el patrimonio total de estos vehículos se situó a cierre de septiembre en 101.605 millones de euros, lo que supone un 33,64% del total. Las aseguradoras son las únicas que han conseguido aumentar su patrimonio en este periodo, al aumentarlo en más de un 80%.

La caída en el patrimonio de los fondos ASG es similar a la de los fondos de inversión en general, que según datos de Vdos registró una caída del 7,5% hasta septiembre, lo que situó el total en 302.000 millones.

Los bancos cuentan con una posición dominante en este segmento --y en los fondos de inversión en general-- con una cuota de mercado del 90,17% y un patrimonio de 91.615 millones, seguidos muy de lejos de los grupos independientes, con el 6,38%.

Más en concreto, Santander AM era a cierre de septiembre la gestora con mayor nivel de patrimonio gestionado, con 30.962 millones, si bien ha sido CaixaBank AM la gestora con mayor incremento hasta septiembre, con 410 millones más.

Por tipo de activos, son los fondos mixtos los que más patrimonio concentran, al representar el 38,84%.

La gestora nacional con más fondos ASG es Caixabank AM, con 30, seguida de Renta 4 Gestora con 28, y de Santander Asset Management, con 27. Entre las firmas internacionales, destaca Blackrock IM, con 156 fondos, seguida de BNP Paribas AM y Amundi AM, con 147 y 139 respectivamente.