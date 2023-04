Los fondos de Horos AM obtuvieron rentabilidades del 6% en el primer trimestre

La gestora asegura que el negocio bancario es "frágil e insostenible"

Los fondos de la gestora Horos Asset Management lograron en el primer trimestre del año una rentabilidad del 6%% en el caso del Horos Value Internacional y del 6,1% en el del Horos Value Iberia.

Así lo ha destacado el director de inversiones de Horos AM, Javier Ruiz, en su primera carta trimestral a los inversores de este año en la que, además de comentar los movimientos más significativos de las carteras, se ha referido a las turbulencias financieras de marzo y a la aproximación de la firma al sector financiero.

En concreto, la gestora afirma que el negocio bancario es "frágil e insostenible" y que "solo la existencia de unos privilegios exclusivos para este sector --como la existencia de banco centrales y de fondos de garantía de depósitos-- permiten que el sistema se mantenga a flote".

Así, Ruiz ha explicado que la gestora se ha mantenido alejada del sector bancario durante varios años por los riesgos que presenta, como el "descalce de plazos", que consiste en mantener una estructura de balance en la que los vencimientos de los activos difieren de los de los pasivos, por el "excesivo" apalancamiento financiero de la banca tradicional, y por su "riesgo moral".

"Por todo ello, aunque no descartamos invertir en alguna entidad bancaria en algún momento, nos hemos mantenidos alejados de este sector durante tantos años", ha señalado.

"Esto no quiere decir que los negocios financieros no sean invertibles. De hecho, cuando están bien gestionados y no asumen estos riesgos, son negocios muy rentables para sus accionistas, como demuestran las entidades presentes en nuestras carteras", ha agregado.

MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS

Entre los movimientos que se han producido en Horos Value Internacional, la firma destaca la venta de las posiciones que tenía en la compañía de servicios de datos para la industria del petróleo y del gas TGS; en la empresa productora de gas y petróleo Spartan Delta (después de que esta empresa haya vendido gran parte de sus activos a Crescent Point Energy); en el holding financiero MBIA y en la compañía de aviación y defensa Dassault Aviation, al encontrar otras alternativas "más atractivas" en estos momentos.

En cambio, la firma ha invertido a través de su fondo internacional en el operador de cadenas de restaurantes multimarca AmRest Holdings, en la compañía de ensayos, inspección y certificación Applus Services, en la empresa de ingeniería y explotación de concesiones eólicas y de transmisión eléctrica Elecnor y, por último, en el vehículo inversor, gestionado por Bill Ackman, Pershing Square Holdings.

Por su parte, en Horos Value Iberia se ha desinvertido la totalidad de la posición en Vidrala y Altia Consultores --tras casi diez años invertidos en la compañía de consultoría gallega-- y ha entrado en AmRest Holdings.