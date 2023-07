Los fondos de Horos AM obtuvieron rentabilidades del 8% en el primer semestre

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Los fondos de la gestora Horos Asset Management lograron al cierre del primer semestre del año una rentabilidad del 8,5% en su segmento internacional y del 8,9% en el mercado ibérico.

Así lo ha destacado el director de inversiones de Horos AM, Javier Ruiz, en su segunda carta trimestral a los inversores de este año en la que, además de comentar los movimientos más significativos de las carteras, se ha referido al despliegue de la inteligencia artificial (IA) generativa que ha supuesto el lanzamiento de ChatGPT y el impulso bursátil que ha propiciado en el sector.

En concreto, la "fiebre" por la IA está detrás del mejor inicio bursátil del índice tecnológico Nasdaq desde la burbuja de las puntocom gracias al impulso de los llamados "siete magníficos": Alphabet (+40% en el año), Microsoft (+50%), Amazon (+55%), Apple (+55%), Meta Platforms (+150%), Tesla (+170%) y Nvidia (+250%).

"Que no vayamos a calificar esta evolución de burbuja no quiere decir que no veamos signos que invitan a la cautela", ha señalado Ruiz, quien ha recordado que mantienen su inversión, aunque ya de manera más residual, en Alphabet.

La bolsa americana prácticamente no estaría presentando ninguna revalorización este 2023 de no ser por estas siete compañías, según algunos análisis citados por el experto, que ha recordado que, si la historia sirve de guía, esta anomalía suele traer malas noticias.

Ruiz ha señalado potenciales riesgos en el sector como el hecho de que el mayor fabricantes de chips sea la taiwanesa TSMC, uno de los puntos geopolíticos más candentes del mundo por el enfrentamiento entre China y Estados Unidos alrededor de la isla.

"No tenemos respuesta a ninguna de estas preguntas [sobre cómo puede afectar al sector la lucha de poder entre los dos estados], pero sí nos hacen pensar que existe una excesiva complacencia en la valoración de algunas de estas compañías", ha agregado.

Para analizar el actual estado de los mercados, Ruiz también ha puesto el foco las expectativas sobre la futura evolución de los tipos de interés y ha observado que el mercado parece apostar por un cercano techo en las alzas de los tipos de interés tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) y otros bancos regionales, así como una inflación menos acusada.

"Si las expectativas de subidas de tipos habían sido un factor relevante en las caídas de los mercados de 2022, podemos presuponer que están también jugando algún papel en las alzas generalizadas de este 2023", ha concluido Ruiz, que ha apuntado que los banqueros centrales, especialmente en Europa, no parecen estar de acuerdo en que las alzas vayan a finalizar.

MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS

Entre los movimientos que se han producido en Horos Value Internacional, la firma ha destacado la venta de su posición en la compañía de ensayos, inspección y certificación Applus Services, tras la OPA recibida por el grupo Apollo, y en la empresa de concesionarios de automóviles Vertu Motors.

A su vez, han invertido en la compañía financiera italiana Azimut Holding y reinvertido, solo un trimestre después de su salida, en la compañía de servicios de datos para la industria del petróleo y del gas TGS.

Por su parte, en Horos Value Iberia han desinvertido la totalidad de su posición en Applus Services, por la OPA ya comentada, y no han incorporado ninguna inversión nueva a la cartera.