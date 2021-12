Los fondos de inversión elevan un 15% su patrimonio y generan una rentabilidad del 6% en 2021

Registran captaciones netas de casi 25.000 millones de euros

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Los fondos de inversión han incrementado su patrimonio un 15,1% a lo largo del año 2021, hasta superar los 316.084 millones de euros, lo que supone 41.312 millones por encima del cierre de 2020, según los datos provisionales difundidos por Inverco.

Por categorías, los mayores aumentos los han experimentado los fondos globales (24.588 millones), los de renta variable internacional (con 13.703 millones), los de renta fija (con 7.421 millones) y los de renta fija mixta (5.537 millones), mientras que sufrieron caídas de patrimonio los fondos garantizados (-4.891 millones), los de renta variable mixta (-2.736 millones) y los de retorno absoluto (-954 millones).

En cuanto al ranking de entidades, CaixaBank AM se mantiene a la cabeza por patrimonio gestionado, con 77.571 millones de euros y 6,63 millones de cuentas de partícipes, seguido de Santander AM (51.184 millones y 2,47 millones de partícipes), BBVA AM (43.645 millones de euros y 1,5 millones de partícipes), Ibercaja Gestión (18.342 millones de euros y 756.000 partícipes) y Kutxabank Gestión (17.184 millones y 1,5 millones de partícipes).

El crecimiento del volumen de activos en el mes de diciembre ha aumentado un 1,4% (más de 4.300 millones), gracias a un "excelente comportamiento" de los mercados de renta variable nacionales e internacionales en el último mes del año y tras la corrección del valor del mes de noviembre, unido a los nuevos flujos de entrada registrados en el mes.

Por categorías, en el mes de diciembre los fondos de renta variable internacional han sido los que han registrado un mayor aumento de su patrimonio, con 2.147 millones, gracias a las rentabilidades obtenidas por efecto mercado, sobre todo en el continente europeo, además de por las suscripciones netas del mes.

También los fondos de renta fija han registrado incrementos notables en sus patrimonios (+693 millones), así como los de renta fija mixta (+567 millones) y los de renta variable mixta (+507 millones). De su lado, presentaron descensos patrimoniales en diciembre los fondos garantizados (-92 millones) y los monetarios (-42 millones).

CASI 25.000 MILLONES EN CAPTACIONES NETAS

Los fondos de inversión han acumulado casi 25.000 millones en suscripciones netas a lo largo del año 2021 y de 1.009 millones en el mes de diciembre.

Las mayores suscripciones netas en el acumulado del ejercicio las han presentado los fondos de renta fija (+7.992 millones), la renta fija mixta (+5,520 millones), la renta variable internacional (+5,182 millones) y la renta variable mixta (+5.139 millones). Por el contrario, han registrado reembolsos los fondos garantizados (-3.295 millones), los fondos de gestión pasiva (-1.380 millones) y los monetarios (-229 millones).

En el mes de diciembre, han destacado las captaciones netas de renta fija (+767 millones), renta variable internacional (+511 millones) y renta fija mixta (+325 millones), mientras que en el lado contrario han resaltado los reembolsos netos de los fondos globales (655 millones de euros).

SE MANTIENE EL PODER ADQUISITIVO CON UNA RENTABILIDAD DEL 6%

Inverco ha puesto en valor que las rentabilidades ofrecidas por los mercados de acciones han permitido que tres cuartas partes del incremento patrimonial de los fondos de inversión provengan del efecto mercado y, el resto, de nuevas suscripciones de los partícipes.

En concreto, los fondos de inversión acumulan una rentabilidad del 6,07% en el conjunto del año, con rendimientos positivos en la práctica totalidad de las categorías: del 21% las de renta variable internacional, del 10,4% las de renta variable nacional, del 8,4% las de gestión pasiva y del 7,5% las globales. Solo registran rendimientos negativos las categorías de renta fija de mayor duración.

"Los fondos de inversión consiguen mantener el poder adquisitivo de sus partícipes, al generar una rentabilidad similar a la inflación del año (6,7%)", ha destacado Inverco.

En el mes de diciembre, a la fecha de la elaboración del informe de Inverco, los fondos de inversión experimentaban una rentabilidad media del 1,12%, siendo las categorías centradas en renta variable pura las de mayor rentabilidad (4,35% la renta variable nacional y 3,26% la renta variable internacional).