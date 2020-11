Los fondos de inversión nacionales pierden un 0,7% del patrimonio en octubre por rendimientos negativos

BBVA registra salidas de 342 millones de euros en sus fondos en octubre

El vídeo del día PSOE estudia querella por el estado de la placa de Largo Caballero.



PSOE estudia querella por el estado de la placa de Largo Caballero.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Los fondos de inversión nacionales perdieron un 0,7% de su patrimonio bajo gestión en octubre, lo que supone un descenso de 1.886 millones de euros, por el rendimiento negativo de las carteras, que las lastró en 1.916 millones de euros, y a pesar de las captaciones netas de 29 millones de euros, según Vdos.

De esta forma, el patrimonio en fondos de inversión a cierre de octubre se situaba en 266.627 millones de euros. Por su parte, las sociedades de inversión de capital variable (sicav) perdieron un 1,74% del patrimonio en octubre, hasta los 26.464 millones de euros.

Los bancos mantienen una cuota del 76%, con 204.066 millones de euros, seguidos de los grupos internacionales e independientes, que acaparan el 9,6% y el 8,4%, respectivamente.

Asimismo, los grupos bancarios concentraron las captaciones netas, con entradas de 129 millones de euros. Unicaja Banco lideró las captaciones, con 122 millones de euros, seguido de Ibercaja, con 115 millones de euros; y Santander, con entradas de 100 millones de euros en el mes.

En el lado contrario, BBVA continúa con salidas netas en sus flujos hacia fondos de inversión, que en octubre se materializaron con reembolsos de 342 millones de euros. En esa línea, los grupos internacionales también registraron reembolsos netos de 182 millones de euros en octubre.

Por categorías, la deuda privada global y la renta fija euro corto plazo canalizaron la mayor parte de las captaciones, con 332 millones y 282 millones de euros en entradas durante el décimo mes. Por su parte, los fondos mixtos conservadores lideraron los reembolsos, con salidas de 287 millones de euros.

En cuanto a la rentabilidad, Mirabaud AM España fue la gestora con un mejor comportamiento en octubre, cuando ofreció ganancias del 0,78%, seguida de Grantia Capital (+0,73%) y Quintet AM (+0,61%).

Entre las principales firmas por volumen, solo Unigest (0,03%) logró evitar las pérdidas en octubre. Por mejor rentabilidad media, le siguen los fondos de Sabadell AM (-0,26%), Mutuactivos (-0,27%), Bankia Fondos (-0,4%), Santander AM (-0,41%), Caixabank AM (-0,45%), Kutxabank e Ibercaja Gestión (-0,67%), BBVA AM (-0,69%) y Bankinter Gestión de Activos (-0,74%).

El fondo 'Santander horizonte 2026 2' ha sido el más popular durante octubre, con entradas de 333 millones de euros, aunque el 'Quality Inversión Conservadora' se mantiene como mayor fondo del país, con 9.300 millones de euros bajo gestión. Le siguen 'Mi fondo Santander Moderado', con 7.731 millones en su clase 'S', y el 'Quality Inversión Moderada' con 7.226 millones de euros.