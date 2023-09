Los fondos soberanos realizaron 11 transacciones en España en 2022, igualando el récord de 2014

El importe de estas operaciones se acercó a los 3.000 millones de euros

Los fondos soberanos llevaron a cabo 11 transacciones en España en 2022, lo que iguala el récord previo establecido en 2014, según el Informe Fondos Soberanos 2023, elaborado por el Center for the Governance of Change de IE University con la colaboración de ICEX-Invest in Spain.

El valor total de las transacciones ascendió a 2.900 millones de euros, cifra que se aproxima al importe registrado en 2009, cuando el fondo soberano de Abu Dhabi Ipic --en la actualidad, Mubadala-- adquirió su primera gran participación en Cepsa.

El informe también abarca los tres primeros meses de 2023, periodo que ha mostrado, igualmente, una "sólida actividad, especialmente con la colaboración del fondo soberano noruego con Iberdrola en energías renovables y la inversión de Mubadala en biocombustibles a través de Cepsa.

El sector inmobiliario, tanto residencial como logístico, y la tecnología fueron las áreas que atrajeron las inversiones más significativas, con GIC planeando invertir 1.500 millones de euros en viviendas de alquiler en España y Mubadala continuando su inversión en residencias para personas mayores en el país.

Por otro lado, la empresa tecnológica de recursos humanos Factorial alcanzó una valoración de 'unicornio' con una inversión de 120 millones de dólares en una ronda Serie C, liderada por Atómico y con la participación de GIC, entre otros.

Estos eventos muestran un crecimiento significativo en la actividad de fondos soberanos en España, respaldado por la inversión en diversos sectores y la creación de nuevos fondos, como el Fondo de Coinversión (FOCO) y el Fondo de Impacto Social (FIS), lanzados por Cofides, que buscan atraer inversión extranjera y promover la transición energética y el impacto social en el país.

ACTIVIDAD DE LOS FONDOS EN TODO EL MUNDO

En todo el mundo, los fondos soberanos han realizado inversiones por un valor de 95.200 millones de dólares (90.334 millones de euros al cambio actual) durante 2022 mediante el cierre de 376 operaciones.

Además, en un escenario marcado por las tensiones geopolíticas, las interrupciones de la cadena de suministro, la inflación, tipos de interés más altos y un rendimiento mixto en los mercados financieros, los fondos soberanos han experimentado un aumento del 11% en los activos bajo gestión pasando a 11,6 billones de dólares (11 billones de euros) en 2022 desde los 10,39 billones (9,85 billones de euros) de 2021, un crecimiento que viene, sobre todo, de los fondos de Oriente Medio.

Además, el volumen contrasta con el que se registraba hace alrededor de unos diez años, en los que el volumen de activos bajo gestión era de menos de 5 billones de dólares (4,7 billones de euros).

Durante la presentación del informe, que se ha realizado hoy en Madrid, el director del Sovereign Wealth Research del IE Center for the Governance of Change, Javier Capapé, ha comentado que en comparación con el ejercicio anterior, se ha observado una diversificación de sectores en los que invierten los fondos soberanos, de tal manera que sus inversiones se alinean con las tendencias mundiales de las fusiones y adquisiciones.

También la inversiones se están realizando en los sectores que desempeñaron un "papel importante" durante la pandemia de Covid-19, al tiempo que se están realizando inversiones en energía verde y renovable.

Los inversores soberanos más activos el año pasado --en términos de nuevas inversiones-- fueron dos fondos de Singapur: Temasek y GIC. Los fondos de Oriente Medio, Mubadala Investment Company, Abu Dhabi Investment Authority, Qatar Investment Authority y Public Investment Fund también ocuparon los primeros puestos de la lista. En conjunto, estos seis fondos participaron en más del 80% de las operaciones analizadas.

Si se considera el periodo completo cubierto por el informe --de enero de 2022 a marzo de 2023--, Mubadala supera a GIC en actividad de operaciones, participando en casi seis operaciones al mes. "Es la primera vez que un fondo no-singapurense llega al segundo puesto", recoge el informe.

DIVERSIFICACIÓN

A diferencia de 2021, en el que los fondos soberanos invirtieron principalmente en el sector tecnológico, en 2022 se ha producido una diversificación en las industrias que han despertado el interés. La sanidad ha sido un sector "muy activo" en cuanto a número de operaciones, aunque el importe medio por operación no haya sido tan elevado como en el caso de las tecnologías de la información, el sector industrial o el inmobiliario, que encabeza la clasificación.

Estos tres últimos sectores citados (tecnologías de la información, industrial e inmobiliario), representaron aproximadamente el 66% de estas inversiones.

Además, cada sector atrajo cerca de 21.000 millones de dólares (19,9 millones de euros) en inversiones en 2022, lo que supone 204 de las 376 transacciones totales.

Por países, Estados Unidos atrajo el 60% del valor de las operaciones de los fondos soberanos, "muy por delante de sus competidores". Le siguieron el Reino Unido e India, mientras que China se quedó fuera de los tres principales países de destino y vio reducida las operaciones a la mitad, tanto en número de operaciones como en volumen de dólares.

EL 42% DE LOS FONDOS NO DEPENDE DE HIDROCARBUROS

Capapé también ha explicado que actualmente hay unos 100 fondos soberanos, frente a los 73 que había hace diez años, y que en la actualidad su volumen de inversiones representa 20 veces el tamaño del Ibex 35 u ocho veces el PIB de la economía española.

Además, el 73% de los activos lo controlan los diez fondos más grandes del mundo, mientras que el 'top 20' acumula entre el 91% y el 92% de todos los activos gestionados. "Cuando alguien se quiere fijar en los fondos soberanos, o una empresa española tiene interés en captar financiación de fondos soberanos, no tiene que ir a muchos sitios", ha explicado.

En cambio, ha resaltado que la tarea difícil es "llegar a las personas adecuadas", al tiempo que ha indicado la importancia de entender cuáles son los intereses de cada fondo.

Otros datos aportados por el experto durante la presentación es que el 42% de los activos bajo gestión pertenecen a fondos que no dependen de los hidrocarburos, frente al 57% que sí dependen de este tipo de combustibles, así como la juventud de la industria, puesto que 71 de los fondos se han creado desde el año 2000 y 40 lo han hecho desde 2010.

Por su parte, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, que se ha encargado de clausurar el acto, ha señalado que en 2022 España recogió una inversión extranjera directa de casi 37.000 millones de euros, un 14% más respecto a 2021 y una de las más altas de toda la serie histórica desde 1993.

En el primer semestre de 2023, la inversión recibida ha sido de 12.000 millones de euros, que desciende frente al "excepcional" primer semestre de 2022, aunque suponen también un aumento del 7,6% respecto a la media de los últimos cuatro años.

Méndez ha defendido que una economía "abierta, innovadora y expuesta a la competencia internacional como es la española no puede ser concebida sin una amplia presencia de capital internacional, y así se refleja en el atractivo que muestra España para la inversión".

AUMENTAN LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

La actual atención a la sostenibilidad también se refleja en las inversiones que realizan los fondos soberanos, ya que las están reorientando hacia tecnologías verdes. Así, también han diversificado sus inversiones en este sentido, asignando fondos a empresas de vehículos eléctricos, a negocios de sostenibilidad y al sector de la tecnología agrícola.

Entre enero de 2022 y marzo de 2023, todas las nuevas inversiones de los fondos soberanos en el sector de la energía han estado vinculadas a las energías renovables, sin ninguna operación en petróleo y gas.