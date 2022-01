Los fondos sostenibles no participan en las salidas a Bolsa por falta de información ESG, según Barclays

La entidad espera que la situación cambie gracias a la regulación sobre finanzas sostenibles y la creciente sensibilización

Barclays ha advertido de que las salidas a Bolsa ofrecen en la actualidad información "muy escasa o inexistente" sobre criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), lo que está dificultando que los fondos ESG puedan participar en estas operaciones.

Así lo ha señalado en un reciente informe elaborado tras revisar una muestra de folletos de operaciones públicas de venta (OPV) de 2021, encuestar a los bancos y entrevistar a participantes del mercado para entender en qué punto se encuentran actualmente las salidas a Bolsa en relación con la sostenibilidad.

"La respuesta corta es: prácticamente en ninguna parte. Encontramos muy poca información y preparación en la mayoría de los casos", ha lamentado Barclays.

El análisis ha constatado que existe poca información sobre los factores ESG y falta información cuantitativa en el marco de las OPV.

El informe también señala que muchos fondos ESG no están participando, hasta la fecha, en los procesos de salida a Bolsa, debido a que muchos de ellos no ponen su foco en estas operaciones o no pueden participar en ellas, precisamente, por la falta de información disponible o los "duros requisitos" de las calificaciones ESG de terceros, que no están disponibles en el momento de la OPV.

Barclays espera que esta situación cambie, ya que los fondos ESG "pueden presentar un grupo de inversores atractivo (y creciente) al que dirigirse, lo que claramente motiva a algunas empresas que salen al mercado a articular sus credenciales de sostenibilidad con mayor claridad".

La firma prevé que el cambio se vea impulsado por el crecimiento de los activos ESG, en un escenario en el que el mercado mundial (tanto las empresas como los inversores) está cada vez más sensibilizado e incluso adopta los factores ESG y la sostenibilidad.

Asimismo, Barclays señala en su informe que la regulación mundial sobre finanzas sostenibles está llegando con rapidez y con la atención puesta en la divulgación de información.

"Esperamos que esto redunde en una creciente demanda de mejor información en materia de ESG en los procesos de salidas a Bolsa, permitiendo una mayor participación de los inversores en ESG", ha apuntado.