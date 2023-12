Fonsi Nieto celebra su 45 cumpleaños por todo lo alto y al lado de su pareja, Maider Barther

MADRID, 2 (CHANCE)

Fonsi Nieto celebraba este viernes en Madrid una gran fiesta por sus 45 cumpleaños y lo hacía acompañado por su novia, Maider Barther, con la que hablaba por primera vez juntos ante las cámaras de Europa Press en exclusiva.

Muy feliz, el expiloto nos explicaba que "es muy importante mi cumple, siempre lo he intentado celebrar por todo lo alto y el poder celebrarlo aquí con Maider y todos mis amigos, así que fenomenal es un día especial", asegurándonos que "no me puedo quejar tengo buena familia, buenos amigos" y por eso solo pide "salud".

En cuanto a qué balance hace de este año, Fonsi nos desvelaba que es "bueno, muy bueno" porque "tengo una familia sana, feliz, hemos ganado el campeonato del mundo de equipos, mi trabajo en las motos hemos quedado segundos como pilotos", por lo que no dudaba en definirlo como "un año excepcional".

Le preguntábamos por estas Navidades y nos comentaba que en "Nochevieja suelo ir a Ibiza" porque "es un sito que me gusta, sabéis que me gusta desconectar desde pequeño" y en "Nochebuena estaré con la familia y la navidad y los reyes y más cuando hay pequeños".

Y es que esta época es una de sus preferidas ya que "me encantan, decorar la casa, cuando hay niños aún más, con los dos nanos muy especial, siempre te acuerdas de la gente que no está, mi tío ángel, mi abuelo, son días muy especiales".

Ante la pregunta de cómo llevan trabajar juntos, el dj nos comentaba que "estamos viajando por países que son muy lejos y tener a tu pareja cerca te lo hace más fácil" porque lo mejor de todo es que "compartimos una pasión, al final nos ayudamos mucho en el trabajo en lo que podemos son campos muy distintos pero es un privilegio".

Por último, Fonsi dejaba claro que tiene una buena relación tanto con Marta Castro como con Alba Carrillo: "todo lo que les vaya bien a ella o a Alba, que son las madres de mis hijos", asegurando que "para mí es importantísimo porque al final es la felicidad de ellos".