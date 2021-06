Fonsi Nieto entra como socio en Vinos Cría Cuervos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El expiloto de motociclismo español y Dj, Fonsi Nieto, ha entrado como socio en la marca de vinos 'millennial' Cría Cuervos, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, Nieto se une al equipo que está formado por el emprendedor Javier Muñoz Lazaga, el Dj y manager musical Sandro Ávila y el futbolista del Sassuolo Pedro Obiang, ex Atlético de Madrid, Sampdoria, West-Ham United.

Cría Cuervos aterrizó en el mercado del vino para romper con la tradición y reinventar las reglas del juego en el sector. Cría Cuervos es un verdejo de calidad a un precio asequible, que se puede adquirir a través de su web o en una selección de establecimientos escogidos como El Corte Inglés y Supercor, donde estará a la venta a partir de julio.

"Mis abuelos tenían bodegas y el mundo del vino siempre me ha llamado la atención. Me fascinó el interés de Cría Cuervos por cambiar las reglas del juego y ofrecer experiencias que acerquen el placer del vino a todos los públicos, y no dudé en formar parte del proyecto", ha explicado Fonsi Nieto, tras su entrada como socio en la marca.

En solo un año, este vino se ha convertido en el vino oficial de la temporada 2021 del Hipódromo de La Zarzuela, además de estar presente ya en Ibiza o la Costa del Sol (Málaga y Marbella). Además, la compañía ha dado también el salto al mercado internacional, con exportaciones a Italia (Liguria, Portofino y Génova) o México.

Además, la firma está trabajando ya en un nuevo vino, un tempranillo de Ribera del Duero "atractivo e indomable" que sigue la misma línea de desobediencia iniciada por el verdejo de Rueda, según señala la compañía.