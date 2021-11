Food Delivery Brands (Telepizza) eleva un 12,5% sus ventas hasta septiembre y duplica el Ebidta ajustado

Prevé cerrar 2021 superando sus previsiones de resultados

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Food Delivery Brands, antiguo Grupo Telepizza, ha elevado sus ventas un 12,5% en los primeros nueve meses del año, hasta alcanzar los 817 millones de euros, según ha informado la firma en un comunicado, donde ha destacado que los resultados confirman la tendencia al alza de las ventas y la recuperación gradual del negocio tras la pandemia y una vez superadas prácticamente todas las restricciones en los distintos mercados.

En concreto, en el tercer trimestre, las ventas de la firma se situaron en 292 millones de euros, un 21,5% más que en el mismo periodo de 2020 (+21,9% a tipo de cambio constante) y tan solo un 2% a tipo de cambio constante por debajo de los niveles alcanzados en 2019, antes del inicio de la pandemia.

Esta evolución de las ventas se ha visto reflejada también en la cuenta de resultados de la compañía, con un crecimiento de los ingresos del 9,5%, hasta situarse en los 281 millones de euros en los nueve primeros meses del año.

En España y Portugal, las ventas se elevaron un 4,2% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. La firma ha explicado que esta "recuperación sostenida y continuada" de las ventas, junto a las previsiones de reactivación del consumo durante el último trimestre y el final de las restricciones, le permite prever la recuperación de los niveles de venta pre pandemia antes de que termine el año.

Respecto a Latinoamérica, los resultados muestran también la relajación de las restricciones y la recuperación del consumo. Las ventas crecieron en este mercado un 47% a tipo de cambio constante durante el tercer trimestre, destacando México, mercado estratégico para el grupo, donde la facturación supera ya en este periodo los niveles de 2019 en moneda local.

El consejero delegado de Food Delivery Brands, Jacobo Caller, ha explicado que tanto en España como en Latinoamérica se percibe "una tendencia clara de recuperación, una vez superadas las restricciones por la pandemia".

"Hay mercados, como Irlanda, Colombia o México que están ya por encima de las cifras de 2019 y en España las alcanzaremos antes de terminar el año. Esperamos un último trimestre muy positivo con un fuerte incremento de ventas gracias al fin de las restricciones y la reactivación del consumo durante el periodo navideño", ha avanzado el directivo.

De esta forma, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado hasta septiembre ascendió a 27,3 millones de euros, lo que supone un 100% más respecto al año anterior, de los cuales 12,5 millones de euros corresponden al tercer trimestre del ejercicio, un 86% más que en el mismo periodo de 2020.

La compañía prevé superar su previsión inicial de Ebitda ajustado para 2021, y que preliminarmente había estimado en un rango que oscilaba entre 39 millones de euros y 41 millones de euros, a pesar del potencial riesgo de la inflación y sus efectos sobre la actividad económica y el consumo.

PREVÉ CERRAR 2021 CON 100 LOCALES NUEVOS

Por otro lado, Food Delivery Brands ha recordado que está inmerso en un "importante plan de expansión" que está centrado en Iberia y Latinoamérica, con el foco puesto especialmente en México, uno de sus mercados estratégicos.

Durante los primeros nueve meses del año, el grupo registró un total de 69 aperturas, de las que 34 corresponden al tercer trimestre. Dada la recuperación del negocio y las ventas, la compañía tiene previsto seguir con su plan de expansión, intensificando el ritmo de apertura de nuevas tiendas en el último trimestre para cerrar el año con un total de más de 100 nuevos locales.

El plan de acción para hacer frente a los nuevos retos del mercado incluye también el despliegue de nuevas capacidades digitales, siendo la transformación digital del grupo y la inversión tecnológica una prioridad para la compañía, así como el reposicionamiento de sus marcas para atraer a los consumidores más jóvenes.

La compañía ha destacado la creciente importancia del 'delivery' y 'take away', que están mostrando un cambio de tendencia de consumo muy claro. Así, el 100% de las nuevas aperturas, principalmente en Iberia, México y otros países de Latinoamérica en los que el grupo opera de la mano de masterfranquiciados, son formatos más pequeños y convenientes, con menor dependencia del consumo en local y que ofrecen una mejor experiencia al consumidor con 'delivery' y 'take away'.