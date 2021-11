El 'Food Hall' de Galería Canalejas abre este miércoles con una oferta gastronómica con estrella Michelin

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El 'Food Hall' de Galería Canalejas abrirá este miércoles coincidiendo con las fiestas navideñas su espacio en Madrid en el que ofrecerá una propuesta gastronómica única en la capital española con más de una decena de restaurantes de diferentes estilos.

En concreto, este espacio gastronómico, que está ubicado al lado del hotel Four Seasons y muy cercano a la Puerta del Sol, contará con una superficie de 4.000 metros cuadrados en los que se darán cita 13 restaurantes de diferentes estilos y nacionalidades, entre los que figuran los conceptos que reconocidos chefs nacionales e internacionales han diseñado en exclusiva para este espacio.

De esta forma, el chef Julián Mármol, galardonado con una estrella Michelin desde 2019 con su restaurante Yugo The Bunker, estará presente con dos conceptos de restaurantes, Monchis, un fusión entre Japón y México, y The Eight, donde la brasa será protagonista.

Por su parte, Rubén Arnanz, uno de los chefs españoles más jóvenes en lograr una estrella Michelin, traerá la esencia de la nueva cocina castellana a la capital con la apertura de 19.86 by Rubén Arnanz.

MAD Gourmets es otro de los conceptos completamente nuevos que han sido creados para este espacio y que contará con más de 650 metros cuadrados en los que habrá 20 espacios de diferentes especialidades que van desde las típicas tapas españolas a las últimas tendencias gastronómicas internacionales.