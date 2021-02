Foreo dispara sus ventas en España un 30% en 2020

La tendencia al alza de los cuidados de belleza en el hogar durante la pandemia impulsa su facturación en un "año difícil"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Foreo, la firma sueca de tecnología de belleza y bienestar, ha disparado sus ventas un 30% en 2020 en España, según ha informado la multinacional en un comunicado.

El vídeo del día Fiscalía acota los delitos por

los que se juzga a Bárcenas

En concreto, la compañía ha precisado que este incremento ha estado impulsado por una clara tendencia al alza de los cuidados de belleza caseros durante la pandemia, así como por la apuesta por la omnicanalidad de la marca antes de la crisis, que ha permitido integrar completamente sus puntos de venta físicos en campañas digitales.

Foreo, que se encuentra inmersa en una profunda transformación digital, ha visto recompensado su esfuerzo en 2020 con un importante crecimiento por encima de sus expectativas.

De esta forma, la firma incrementó sus ventas 'online' del 20% al 45% en 2020 con respecto a 2019, gracias a incrementos de hasta el 50% de transacciones en su plataforma, y superiores al 150% en las webs de sus 'e-retailers colaboradores', entre los que destacaron El Corte Inglés y Sephora.

Impulsadas por efectivas campañas digitales de información ypromoción, y a pesar del periodo de cierre causado por el coronavirus, el volumen de ventas se ha mantenido respecto al año anterior, ha precisado la firma.

Respecto a los productos más vendidos en 2020, la gama Luna delimpieza y masaje facial se consolida como líder indiscutible, copando el 'top-3' con los dispositivos Luna mini 2, Luna 3 y Luna 2, respectivamente.

Además, la firma registró un aumento en la compra de mascarillas -'Call it at Night' y 'Make my day' fueron las más demandadas-, y de sudispositivo UFO para aplicarlas, que pasa de representar un 5% de venta total a un 15%.

De esta forma, el dispositivo UFO se ha convertido en uno de los protagonistas del 2020, ya que al formar parte de una campaña promocional en El Corte Inglés de agosto que motivó un aumento en sus ventas 1042%. Lo acompañaba el limpiador Luna 3, que se disparó un 124%, y supone el 16% del total de las ventas registradas.

La multinacional ha destacado también el buen recibimiento que ha tenido el último lanzamiento de la firma, el dispositivo Bear, que con tan solo cuatro meses en el mercado se ha situado entre los diez artículos más vendidos. Así, en la actualidad representa ya el 7% de las ventas, y la compañía estima que alcance el 15% durante 2021.

La general manager de Europa Occidental, Evan Lai, ha reconocido que 2020 fue "año difícil". "Nos enfrentamos a cierres de tiendas durante los primeros meses del confinamiento, pero con el gran esfuerzo que ha realizado el equipo, especialmente en la estrategia digital y omnicanal de la marca, y gracias a la tendencia del autocuidado en casa, hemos conseguido superar expectativas", ha señalado.

"En 2021 seguiremos potenciando la parte digital y omnicanal, mientras nos adaptamos a los cambios y a la situación de la mejor forma posible", ha subrayado Lai sobre cómo la multinacional encara este 2021.