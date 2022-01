Formoso llama al "no aburguesamiento" del PSdeG y a "no renunciar" a ser primera fuerza política en Galicia

Xurxo Doval, proclamado líder de Xuventudes Socialistas, apela a "abrir" la organización y "romper el statu quo" de la "precariedad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha hecho un llamamiento este sábado al "no aburguesamiento" del partido y a "no conformarse" a ser segunda fuerza política de Galicia, ya que no hay que "renunciar" a ser simplemente la segunda.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el cierre del XVI Congreso de Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG), un evento celebrado en Santiago y que ha concluido con el proceso de renovación orgánica de esta formación juvenil y la proclamación de Xurxo Doval como nuevo secretario xeral.

Durante su intervención, Formoso ha destacado que el PSdeG tiene "más" representación "que nunca" a nivel estatal, provincial y municipal, por lo que apuesta por "no renunciar" a ser la primera fuerza a nivel autonómico cuando ahora es la tercera, tras PP y BNG.

El actual secretario xeral ha recordado cómo a raíz de su victoria en las primarias al anterior líder, Gonzalo Caballero, se desterró la política de "confrontación" con la Xunta de Alberto Núñez Feijóo. "Somos un instrumento útil para la sociedad, no somos una organización para acabar nuestras reflexiones en nuestras 'casas do pobo'", ha dicho.

Eso sí, también ha pedido en el Congreso de XSG que el partido se comprometa a "no aburguesarse" y a tener "espíritu autocrítico permanente". Dicho esto, Formoso ha criticado --en referencia velada a Podemos-- a las formaciones que "le decían a la gente lo que quería escuchar".

Así, ha recordado aquellos congresos de la formación morada en el Palacio de Vistalegre de hace años, de lo cua "ya no hay nada", porque "era un bluf". "Eso no es el PSdeG, por eso no debemos aburguesarnos ni acomodarnos en las modas", ha añadido.

Asimismo, el líder del PSdeG se ha referido al "problema demográfico enorme" que tiene Galicia, a lo que ha sumado "el abandono" a las generaciones más jóvenes. De hecho, ha denunciado que, desde que Feijóo accedió a la Xunta en 2008, abandonaron la Comunidad "más de 250.000".

Formoso también ha aprovechado su discurso para elogiar al anterior líder de XSG, Aitor Bouza, por ser "muy buena persona" y por haber "aportado mucho" durante su mandato.

"ABRIR" LA ORGANIZACIÓN A LA JUVENTUD

Por su parte, el nuevo secretario xeral de Xuventudes Socialistas ha proclamado que esta formación "vuelve a renacer" y ha encomendado a los suyos la misión de "abrir" la organización "al pueblo gallego, pero sobre todo a la juventud gallega".

En este sentido, Xurxo Doval aboga por una política que haga que Galicia sea "verdaderamente el hogar de todos y de todas, no de la gente con privilegios": "Es nuestro deber cambiar el tablero social y económico del país".

Y es que, según sus palabras, los jóvenes tienen que derribar unos "muros de cristal" que no pueden "soportar más tener delante". "Somos una generación que viene a romper un statu quo que nos lleva a la precariedad", ha proclamado el líder de XSG, quien también ha demandado "luchar por más becas" de empleo, formación e investigación.

"PONER APELLIDO" A LAS POLÍTICAS JÓVENES

A este cónclave también ha acudido el secretario general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Víctor Camino, quien ha puesto el foco en "la obligación" que tienen sus compañeros en Galicia de "acercar las Xuventudes al conjunto de la juventud" en la Comunidad.

Además, ha instado a "poner apellido a todas las políticas jóvenes desde las instituciones" sin caer en la "sumisión" al propio Partido Socialista.

Camino también ha agradecido el empleo del idioma gallego en este evento, tras lo cual se ha comprometido a votar por Tanxugueiras para ganar el Benidorm Fest este sábado y que vayan al Festival de Eurovisión con "todas las lenguas de España".

A lo largo de la jornada de este sábado, también se han acercado a este Congreso, celebrado en el Centro Xove de Creación Cultural, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; la presidenta de la Diputación de Pontevedra y del PSdeG, Carmela Silva; y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, entre otros dirigentes.