La FORTA nombra nuevo presidente a Andoni Aldekoa de la Torre, director general EITB

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) ha nombrado nuevo presidente de la Federación a Andoni Aldekoa de la Torre, director general de Euskal Irrati Telebista (EITB).

Así lo ha anunciado este jueves la entidad, que ha detallado que Andoni Aldekoa es graduado en Radio y Televisión por la INDESCO de Bilbao, máster en Comunicación Política y Electoral por la Universidad Autónoma de Barcelona, y postgrado en Inteligencia Económica y Seguridad por ICADE.

Asimismo, ha destacado que Aldekoa ha cursado varios seminarios internacionales de Comunicación Política y Electoral, y Gerencia Política impartidos por The George Washington University en Washington, Madrid y Barcelona y ha obtenido el certificado en 'Estándares de Gestión' bajo las normas de la European Foundation for Quality of Management (EFQM).

Por otro lado, FORTA ha apuntado que, antes de incorporase como director general de EITB, Andoni Aldekoa ha desempeñado su carrera profesional como director general del Palacio de la Música y Congresos Euskalduna Bilbao y como Asesor y director de Comunicación de Lehendakaritza (Presidencia) del Gobierno Vasco.

También ha sido consejero delegado adjunto a la Alcaldía del Ayuntamiento de Bilbao, coordinador de Política Económica y Planificación y director de Gabinete de Alcaldía. Además, anteriormente fue director de Informativos de Canal Bizkaia Televisión.

"Tanto el nuevo Presidente como la Junta General han acordado continuar trabajando por poner en valor la labor que desarrollan los servicios de radiotelevisión pública autonómica y trabajar hacia la innovación y la digitalización de los organismos que componen FORTA con el fin de ofrecer información próxima y de mejorar calidad, así como acercar los entes públicos a la población más joven", ha informado la entidad.

La Junta General ha dado la bienvenida a Aldekoa a la presidencia de la Federación y le ha mostrado su apoyo para afrontar los nuevos retos en los próximos meses como el Proyecto de Ley General Audiovisual, que se tramitará durante el año 2022, la temática en torno al IVA o la lucha contra la desinformación y las fake news.

Andoni Aldekoa sucede en el cargo a partir de ahora a Mar Iglesias (CVMC), quien ha estado al frente de FORTA durante los últimos seis meses. "La gestión realizada por la anterior presidenta ha sido valorada de manera positiva por la Junta General", ha subrayado FORTA.