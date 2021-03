Fosky habla, tras años en silencio, sobre Isabel Pantoja y su familia

MADRID, 3 (CHANCE)

Fosky ha acudido esta tarde al plató de 'Sálvame Diario' y ha hablado de toda la polémica que rodea actualmente a Isabel Pantoja. Como bien sabemos, fue trabajador de la tonadillera y a su vez, exmarido de Pepi Valladares, a la que ya hemos visto en muchas ocasiones en los platós de televisión. Si hay algo que nos ha llamado especialmente la atención es cuando ha relatado los malos tratos verbales de Agustín Pantoja hacia Isa Pantoja, algo de lo que ya habló Kiko Rivera en una de sus entrevistas en el 'Deluxe'.

"Por culpa de Agustín Pantoja, Chabelita tuvo que dormir fuera de la casa una noche, en la caseta del perro" aseguraba el exmarido de Pepi Valladares, algo que hacía saltar todas las alarmas... pero eso no era todo porque Fosky aseguraba que: "Agustín es el demonio de Cantora. No he escuchado nunca que Isabel insultara a la niña. De agustín siempre se ha escuchado y más su señora madre".

Y ¡atención! porque Fosky ha asegurado que Isa Pantoja sufría malos tratos verbales en esa casa: "A la niña se la han podido quitar porque era menor y sufría maltratos verbales. Alguien podría haber cogido una grabadora y llevarla a un juzgado. Le decía chola, que es una cualquiera en Perú. Machupichu. Cuando estaba Isabel todo era bonito, "mi vida", "corazón sírvete"... la niña tenía terror a quedarse sola".

Unas declaraciones de mucha importancia mediática porque se trata de unas acusaciones muy fuertes hacia el hermano de Isabel Pantoja y también hacia Doña Ana. Dos personas que según ha contado el extrabajador de Cantora no trataron adecuadamente a la hija de la tonadillera y se lo hicieron pasar muy mal.