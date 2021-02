MADRID, 12 (CHANCE)

En una tarde de cafés, la banda liderada por Sandra Merino y Álex Gallego se perdió en el laberinto de su pasado adolescente... Ídolos y canciones, pues la música nos define siempre, pero es como el aire que respiramos en esa etapa de la vida. Merino contó que le inspiraba Fran Perea y su primer disco La chica de la habitación de al lado. Entre composición y composición propia, siempre encontraba un momento para interpretarla en la intimidad de su habitación. La conversación les llevó a imaginar que Sandra podía convertirse en esa chica y unir su voz a la de Fran.

La propuesta se materializó y llegó al músico malagueño quién la recibió con ilusión: "Siempre es emocionante conocer a gente a la que inspiras. Me encanta haber contribuido de alguna forma a que un grupo de jóvenes haya seguido el camino de la música. Son gente con mucho talento y me encantan la música que hacen. Cuando me plantearon la idea, no dudé ni un instante en aceptarla".

El vídeo del día Los españoles desconocen las propiedades

nutricionales del agua, según un estudio.

Fran Perea y Merino rejuvenecen a La chica de la habitación de al lado, tema que ya se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la música española desde que, a finales de 2003, alcanzara lo más alto de las listas de venta. En esta semana tan amorosa de febrero, es un mágico regalo el que ofrecen para transportarnos a otra época y también rejuvenecer nuestra alma. De esta manera, Fran Perea y Merino presentan esta versión acústica con guitarra española y cajón flamenco que espera alegrar más de un corazón. Y es que la vida sigue y con ella, la música: